Самарцы перестают ставить фото семьи на рабочий стол

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Жители Самары стремятся разграничить работу и личную жизнь: фото семьи на рабочих столах сейчас практически не увидишь. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие офисные работники, состоящие в браке, из Самары.

Фотографии постепенно перекочевали в память смартфонов, и их присутствие на рабочих столах стало редкостью. Лишь 8% жителей Самары, работающих в офисах, держат семейные фотографии на своем рабочем месте.

Интересно, что женщины чуть чаще оставляют семейные снимки на своих столах. Однако, чем выше доход у человека, тем реже можно встретить у него семейные фотографии на рабочем месте. В основном это объясняется прагматичным подходом: «Рабочее место предназначено для компьютера и документов, а не для личных вещей».



Время проведения: 12 августа — 13 сентября 2024 года