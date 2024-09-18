Я нашел ошибку
Главные новости:
Жители Куйбышевского района Самары недовольны состоянием «Ерик парка» в Волгаре
Жители Куйбышевского района Самары недовольны состоянием «Ерик парка» в Волгаре
самарский изготовитель автомобильных жгутов улучшил показатели в рамках национального проекта «Производительность труда»
Самарский изготовитель автомобильных жгутов улучшил показатели в рамках национального проекта «Производительность труда»
В Самаре ищут перевозчика на маршрут до рынка «Норд»
В Самаре ищут перевозчика на маршрут до рынка «Норд»
Регулярно мошенники придумывают новые схемы обмана, представляясь сотрудниками различных ведомств и служб, в том числе и судебными приставами.
Регулярно мошенники придумывают новые схемы обмана, представляясь сотрудниками различных ведомств и служб, в том числе и судебными приставами.
Туристы назвали Самару космической столицей России
Туристы назвали Самару космической столицей России
Ранее судимого жителя Самарской области обвиняют в вымогательстве, разбое и незаконном обороте оружия
Ранее судимого жителя Самарской области обвиняют в вымогательстве, разбое и незаконном обороте оружия
Самарская область присоединилась ко Всероссийской ярмарке
Самарская область присоединилась ко Всероссийской ярмарке
Самарцы перестают ставить фото семьи на рабочий стол
Самарцы перестают ставить фото семьи на рабочий стол
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.43
0.29
EUR 101.51
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие персональной фотовыставки Елены Демидовой «Я выбираю цвет»
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-22 сентября приглашают самарцев
Самарские лесоводы отметили профессиональный праздник – День работников леса
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы перестают ставить фото семьи на рабочий стол

18 сентября 2024 13:17
119
Самарцы перестают ставить фото семьи на рабочий стол

Жители Самары стремятся разграничить работу и личную жизнь: фото семьи на рабочих столах сейчас практически не увидишь. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие офисные работники, состоящие в браке, из Самары.

Фотографии постепенно перекочевали в память смартфонов, и их присутствие на рабочих столах стало редкостью. Лишь 8% жителей Самары, работающих в офисах, держат семейные фотографии на своем рабочем месте.

Интересно, что женщины чуть чаще оставляют семейные снимки на своих столах. Однако, чем выше доход у человека, тем реже можно встретить у него семейные фотографии на рабочем месте. В основном это объясняется прагматичным подходом: «Рабочее место предназначено для компьютера и документов, а не для личных вещей».

Время проведения: 12 августа — 13 сентября 2024 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
IT-работодателям в Самаре неважны специальности и факультет кандидатов, важен только вуз
18 сентября 2024, 10:56
IT-работодателям в Самаре неважны специальности и факультет кандидатов, важен только вуз
По словам рекрутеров, факультеты и специальности у претендентов с высшим образованием выясняют 78% работодателей. Общество
143
78% самарцев обоих полов интересны прошлые отношения партнера
18 сентября 2024, 10:36
78% самарцев обоих полов интересны прошлые отношения партнера
Интересно, что к друзьям противоположного пола больше трети самарцев обоих полов относятся спокойно. Общество
146
11% самарцев делают перерыв на сон во время рабочего дня
18 сентября 2024, 09:45
11% самарцев делают перерыв на сон во время рабочего дня
В основном работающие россияне берут 2-3 коротких перерыва (39%) в течение рабочего дня. Общество
161
В центре внимания
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
18 сентября 2024  13:03
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
133
Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure
18 сентября 2024  12:06
Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure
164
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
17 сентября 2024  13:52
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
499
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
17 сентября 2024  13:09
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
473
в Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
17 сентября 2024  13:00
В Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
392
Весь список