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Самарцы отмечают удобство медицинских сервисов на Госуслугах
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Самарцы отмечают удобство медицинских сервисов на Госуслугах

19 ноября 2024 17:56
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В начале ноября 2024 года на портале Госуслуг заработал сервис «Жизненные ситуации», который упрощает процесс восстановления и замены важных документов для граждан.

В начале ноября 2024 года на портале Госуслуг заработал сервис «Жизненные ситуации», который упрощает процесс восстановления и замены важных документов для граждан. Этот сервис предлагает возможность восстановить ряд документов, в числе которых, паспорт, водительское удостоверение, пенсионные документы, полис ОМС.

Оказание услуг по принципу «жизненные ситуации» является частью федерального проекта «Государство для людей». «Сервисы «жизненные ситуации» нужны, чтобы люди получали государственные услуги в одном месте, быстро и удобно. Причём важно, что все необходимые услуги оказываются комплексно без необходимости искать дополнительную информацию и посещать ведомства. Даже при потере паспорта человек сможет оперативно получить новый и вернуться к привычному ритму жизни», – отмечал ранее заместитель Председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

Ожидается, что в 2025 году благодаря сервису «жизненная ситуация» в 1,7 раза сократятся сроки оформления необходимых документов – в среднем с 50 до 30 дней. Количество необходимых документов планируется сократить в среднем с 12 до 8. Количество очных визитов в ведомства тоже снизится – вместо 11 в среднем станет 7.

На сегодняшний день сервисами «жизненные ситуации» воспользовались около 1,5 миллиона человек. Работа по реализации «жизненных ситуаций» проходит и на региональном уровне. Планируется, что до конца 2024 года будет запущено 85 региональных «жизненных ситуаций».

В Самарской области на Едином портале государственных услуг наряду с новым федеральным сервисом также популярен медицинский сервис «Мое здоровье», доступный в личном кабинете пациента. Это онлайн-сервис, созданный для того, чтобы обеспечить пользователям возможность получения максимальной информации и контроля над своим здоровьем.

Внедрение современных технологий во все сферы, в том числе и здравоохранение – актуальное направление работы «цифрового» ведомства совместно с профильными министерствами, которое находит поддержку у Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Глава региона неоднократно отмечал, что ключевая задача органов власти области – повышение качества жизни людей.

Напомним, в 2023 году решались две основные задачи: сокращение времени оказания электронных услуг на портале Госуслуги и повышение удовлетворенности граждан качеством обслуживания.  Как результат: время оказания услуг в электронном виде сократилось на 9%, уровень удовлетворенности граждан при этом составил 88,5%, а доля обращений граждан на портал – 44,7%. Уровень цифровой зрелости достиг 84,2%.

Сейчас для удобства жителей Самарской области в электронный формат переведено 87 социально-значимых услуг, которые оказывают органы исполнительной власти и местного самоуправления нашего региона.

В настоящее время в личном кабинете «Мое здоровье» уже доступны услуги в сфере здравоохранения: управление полисом ОМС, прикрепление к поликлинике, медицинские документы и т.д. Сервис поможет записаться на прием к врачу, диспансеризацию и вакцинацию, вызвать врача на дом, оформить электронный лист нетрудоспособности, получить сведения об оказанных медицинских услугах, получить доступ к электронным медицинским документам и многое другое.

«Для меня самый популярный сервис – запись к врачу. Когда есть ребенок, визиты к врачу – частое явление, особенно в период ОРВИ. Отлично, что на Госуслугах есть возможность быстро и не выходя из дома записаться в удобное время», – рассказала жительница г.Самара Инна Хорошева.

С помощью современных методов шифрования, личный кабинет обеспечивает надежную защиту всей информации о пациентах, чтобы никто не мог получить доступ к личным данным. Кроме того, владелец аккаунта также сможет к своему профилю добавить и профили членов семьи (детей, пожилых родителей, требующих опеки).

Личный кабинет «Мое здоровье» – это удобный и безопасный способ управления своим здоровьем. Для получения доступа к его услугам достаточно зарегистрироваться на портале Госуслуг.

Теги: Самара

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