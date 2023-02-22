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Самарцы описали компенсационный пакет мечты

22 февраля 2023 09:55
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Самарцы описали компенсационный пакет мечты

Наиболее популярные составляющие компенсационного пакета у самарцев — обучение за счет компании, полис ДМС и компенсация на питание. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения. Респондентам было предложено выбрать не более трех наиболее привлекательных частей компенсационного пакета.

Самая востребованная составляющая компенсационного пакета среднестатистического самарца — возможность обучаться и повышать квалификацию за счет компании (40% опрошенных). На втором месте — оплачиваемый полис добровольного медицинского страхования (38%). Компенсация питания привлекает 3 из 10 горожан.

Льготные путевки интересуют 29% респондентов. 27% хотели бы, чтобы работодатель оплачивал фитнес. Наличие служебного транспорта и дополнительные дни к отпускам привлекают по 18% опрошенных. Такие составляющие компенсационного пакета как беспроцентная ссуда и компенсация расходов на общественный транспорт выбрали 15 и 11% соответственно. Оплату мобильной связи — каждый десятый.

Женщин в компенсационных пакетах больше привлекает полис ДМС, льготные путевки, дополнительные дни к отпускам и оплата проезда, мужчин — компенсация на питание и беспроцентная ссуда.

Чем моложе опрошенные, тем больше среди них заинтересованных в обучении за счет работодателя. Старшее поколение же чаще выбирает полисы ДМС, предоставление ссуд и служебный транспорт.

Время проведения: 8—21 февраля 2023 года

Теги: Опрос

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