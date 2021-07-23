Самарцы не особо верят в развитие отечественного автопрома

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Автомобильный сайт Дром поинтересовался у автолюбителей, верят ли они в светлое будущее отечественного автопрома. 46% самарцев считают, что шансов у отечественных машин нет. Но большая часть опрошенных ответили, что для российских авто еще не всё потеряно.

Четверть водителей Самарской области (24%) отмечают, что будущее у российского автомобилестроения определенно есть. Еще 18% опрошенных ответили, что отечественным машинам осталось «немного подтянуть качество». И 12% считают, что отечественные авто уже ничем не хуже иномарок.

В целом по стране чуть больше половины автолюбителей — 53% — не верят в будущее российского автопрома. Еще 31% считают, что есть шансы на развитие. Почти каждый десятый (9%) ответил, что надо «немного подтянуть качество». А 7% не видят разницы в производстве машин в России и за рубежом.

Большинство скептиков живет на Дальнем Востоке, где популярностью пользуется ввоз подержанных «японок». В регионе больше всего тех, кто считает, что будущего у российского автопрома нет — около 60%. Автолюбители Центральной России самые лояльные к российским авто — тут ответ, что отечественные машины уже не уступают иномаркам, в два раза популярнее, чем в среднем по стране. В Москве и Санкт-Петербурге мнения автолюбителей практически совпадают со средними по стране.

По результатам исследования экспертов автомобильного сайта Дром, Лада Приора стала самой популярной моделью на вторичной рынке России в 2021 году. Лада 2114 Самара и Лада 2107 также вошли в топ-5 самых продаваемых авто по итогам первого полугодия 2021 года.