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Самарцы назвали способы улучшения работоспособности после зимы

14 марта 2022 13:49
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самарцы назвали способы улучшения работоспособности после зимы

Исследовательский центр Зарплаты.ру провёл опрос и выяснил, что большинство респондентов чувствуют усталость после зимы и хотят, чтобы работодатели обращали на это внимание и предпринимали меры. 

Опрос проводился с 3 по 9 марта среди 1860 россиян — в том числе и из Самарской области. Результаты исследования показали, 87% респондентов сообщили, что сезонный переход и усталость после зимы сказывается на рабочем процессе.

Участники опроса указали основные способы восстановления работоспособности: 

  • поддержка организма витаминами — 35%
  • прогулки на свежем воздухе — 24%
  • увеличение потребления кофе в течение дня — 22%
  • занятия спортом — 6%
  • оздоровительные процедуры — 3%
  • отпуск и отъезд из города — 2%

На вопрос, в каком режиме вы хотели бы работать в этот переходный период, респонденты сообщили, что желают работать четыре дня в неделю (38%), предпочли бы начинать рабочий день позже (19%) или перейти на удаленный режим (17%). 10% опрошенных хотели бы иметь тихий час на работе и возможность вздремнуть.

По мнению опрошенных, 39% считают, что работодатели должны предусматривать в этот период дополнительные часы или дни отдыха. Для 26% повысить работоспособность может возможность трудиться в «гибридном»  формате (частично из дома и из офиса). 16% хотели бы, чтобы в офисах для сотрудников были всегда свежие фрукты. Около 11% важно, чтобы на работе всегда был бесперебойный доступ к кофе. Лишь 5% желают уменьшить количество планерок и совещаний, чтобы сотрудники меньше уставали.

Наиболее напряженно работать во время сезонного перехода, по данным респондентов, приходится работникам следующих сфер:

  • бухгалтерия, финансы, банки — 15%
  • услуги — 12%
  • медицина, фармация — 12%
  • продажи — 8%
  • строительство и недвижимость — 8%

Фото: Дильдина Светлана

Теги: Опрос

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