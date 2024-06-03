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Самарцы назвали рейтинг самых скучных и интересных профессий

3 июня 2024 10:11
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Самарцы назвали рейтинг самых скучных и интересных профессий

Рейтинг самых скучных профессий: в топе охранники и бухгалтеры. Самая интересная работа у инженеров и врачей. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

На первом месте в списке самых скучных — профессия охранника, ее назвали 13% самарцев. На втором месте — бухгалтеры с 12% голосов. Любой офисный труд считают унылым и навевающим тоску 8% опрошенных. Каждый двадцатый уверен, что чаще всех скучают на работе продавцы. 4% считают самой безрадостной профессию сторожа, 3% — вахтера, эти виды работ родственны охранной деятельности, лидеру рейтинга скучных. Еще по 2% респондентов уверены, что уныл труд архивариусов и библиотекарей.

Любая работа скучна, если она нелюбимая, считают 6%. В противовес им каждый девятый уверяет, что скучных профессий быть не может.

В рейтинге самых интересных видов деятельности первое место поделили ИТР и врачи (по 15% голосов). Причем в числе инженеров чаще назывались строительные специальности, докторов — хирургия. По 11% горожан считают самыми интересными профессии дизайнера, тревел-блогера, космонавта и ученого. По 5% — учителя и программиста. По 2% назвали увлекательными профессии водителя за возможность побывать во многих местах, менеджера по туризму, актера и юриста. Мнения о том, что интересна любая творческая профессия, придерживаются 4%, любая работа по душе — еще 2%.

Мужчины и женщины зачастую оценивают профессии по-разному. Так, представители сильного пола чаще называли скучной охранную деятельность и любой офисный труд, а женщины — профессии бухгалтера и архивариуса. Мужчины чаще уверены в увлекательности инженерных специальностей и космонавтики, женщины — медицины и научно-исследовательской работы.


Время проведения: 14—28 мая 2024 года

Теги: Опрос

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