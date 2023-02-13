Самарцы назвали размер зарплаты, ради которой готовы поехать работать на Крайний Север

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Опрос проводили среди 1720 работающих россиян в возрасте 25-55 лет, в том числе и в Самарской области. Как показало исследование, готовы поехать на работу в регионы Крайнего Севера 33% опрошенных. Кстати, подобный опыт переезда был у 20% ответивших. Многие респонденты (42%) считают удобным гибкий график работы, то есть периодические командировки в регион, 30% готовы работать вахтовым методом, а еще 28% – полностью переехать и работать на месте в организации.

Самой популярной возможной причиной переезда (респондентам был доступен множественный выбор вариантов ответа) оказалась, безусловно, высокая зарплата (97%), также сотрудников мотивирует карьерный рост (35%), работа в крупной известной компании (27%), смена обстановки (25%), новый опыт в управлении (20%).

При этом оттолкнуть от переезда для работы в регионах Крайнего Севера (респондентам был доступен множественный выбор вариантов ответа) могут сложности с жильем (76%), некомфортные условия релокации со стороны компании (41%), непереносимость сурового климата (43%), экологическая обстановка (26%) и неразвитая инфраструктура города, отсутствие развлекательных и культурных заведений (22%).

Опрос показал, что провести в северном регионе не более года-двух лет готовы 25% россиян, 25% готовы работать только на краткосрочных проектах, от двух лет и более – 22%, на период наработки «северного» стажа (не менее 15-ти календарных лет в районах Крайнего Севера) – 24%, а переехать навсегда готовы 4% опрошенных.

Также решиться на переезд вместе с семьей готовы только 30% респондентов, у 49% все будет зависеть от обстоятельств и возможностей, у 5% нет семьи, а 16% намерены оставить семью в городе нынешнего проживания.

Согласиться на работу в регионах Крайнего Севера россияне готовы ради ежемесячной зарплаты 200-300 тысяч рублей – 41%, от 100-200 тысяч рублей – 38%, от 300 тысяч рублей – 18% и до 100 тысяч рублей – 3%. В основном респонденты считают, что стоит переезжать ради работы в промышленности, ИТ, финансовой сфере, строительстве, медицине, образовании и сфере транспорта.