самарцы назвали профессии, представителям которых нужен высокий интеллект

61

В топ-3 сфер деятельности для людей с высоким IQ — наука, медицина и дипломатическая служба. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары.

16% самарцев считают, что высокий уровень интеллекта нужен в профессиях научной сферы. На втором месте — врачи (10% голосов). По мнению каждого одиннадцатого, IQ выше среднего необходим для работы дипломатом.



Высокий уровень интеллекта нужен прежде всего программистам, считают 9% горожан. По 6% голосов набрали такие профессии как инженер и учитель. 2% утверждают, что руководящие посты в любых сферах деятельности должны занимать специалисты с высоким IQ. По 1% респондентов считают, что высокие интеллектуальные способности нужны юристам и спасателям.



Каждый десятый респондент уверен, что высокий уровень интеллекта необходим представителям любой профессии, от квалифицированных рабочих до топ-менеджеров.



Среди других профессий, чьим представителям нужен высокий IQ, жители города называли космонавтов, летчиков, журналистов, музыкантов, аналитиков, судей, писателей и переводчиков.



Мужчины чаще считают что высокий уровень интеллекта необходим инженерам и дипломатов, женщины — ученым, врачам и преподавателям.

Время проведения: 1—17 августа 2023 года.