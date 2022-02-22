Самарцы назвали проблемы поиска работы после 45 лет

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Исследовательский центр Зарплаты.ру провёл опрос и выяснил, какие сложности возникают у соискателей старше 45 лет при поиске работы.

Опрос проводился с 14 по 19 февраля среди 1840 россиян — в том числе и из Самарской области. В исследовании приняли участие люди в возрасте от 45 лет. В поиске работы сейчас находятся 18% респондентов. Около 90% опрошенных из тех, кто сейчас ищет варианты для трудоустройства, рассказали о сложностях, которые испытывают.

Основные проблемы соискателей старше 45 лет:

сложности поисков работы с достойной оплатой труда — 53%

трудности трудоустройства по специальности — 16%

наиболее частые предложения о работе, которые поступают соискателям, с тяжелыми условиями труда — 13%

сложности с поиском работы, где полностью соблюдаются нормы Трудового кодекса — 4%

Опрошенные в возрасте от 45 лет отметили и свои преимущества по сравнению с молодыми кандидатами:

ценный опыт и багаж знаний — 51%

ответственный подход к работе — 15%

заинтересованность в долгосрочной занятости — 10%

возможность стать наставником — 8%

адекватные зарплатные ожидания — 4%

Около 19% представителей возрастной группы старше 45 лет сообщили, что им сложнее, чем более молодым коллегам, ориентироваться в новых технологиях, 10% — труднее расти по карьерной лестнице. Ещё 6% участников опроса пожаловались, что в компаниях у них мало единомышленников и сверстников.

Участники исследования уверены, что проще всего в зрелом и пожилом возрасте трудоустроиться в сферах: