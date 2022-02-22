Самарцы назвали проблемы поиска работы после 45 лет

Исследовательский центр Зарплаты.ру провёл опрос и выяснил, какие сложности возникают у соискателей старше 45 лет при поиске работы.
Опрос проводился с 14 по 19 февраля среди 1840 россиян — в том числе и из Самарской области. В исследовании приняли участие люди в возрасте от 45 лет. В поиске работы сейчас находятся 18% респондентов. Около 90% опрошенных из тех, кто сейчас ищет варианты для трудоустройства, рассказали о сложностях, которые испытывают.
Основные проблемы соискателей старше 45 лет:
Опрошенные в возрасте от 45 лет отметили и свои преимущества по сравнению с молодыми кандидатами:
Около 19% представителей возрастной группы старше 45 лет сообщили, что им сложнее, чем более молодым коллегам, ориентироваться в новых технологиях, 10% — труднее расти по карьерной лестнице. Ещё 6% участников опроса пожаловались, что в компаниях у них мало единомышленников и сверстников.
Участники исследования уверены, что проще всего в зрелом и пожилом возрасте трудоустроиться в сферах: