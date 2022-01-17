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Самарцы назвали критерии работы мечты

17 января 2022 10:12
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самарцы назвали критерии работы мечты

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос и выяснил, что более половины самарцев мечтают о работе в стабильной компании с вменяемыми руководителями, которые периодически индексируют зарплаты сотрудников.

Опрос проводился с 7 по 13 января среди 1785 жителей страны —  в том числе и из Самарской области. Как показало исследование, 59% самарцев считают свою текущую работу далекой от идеала. Эта часть опрошенных ответила, что в 2022 году готова рассматривать предложения для трудоустройства в другую компанию с более приятными условиями.

Главные признаки работы, о которой мечтают респонденты:

  • высокая зарплата и её своевременная индексация  — 67%
  • надежная компания — 21%
  • хорошая репутация организации на рынке — 3%
  • расширенный социальный пакет — 3%

При этом большинство из участников опроса подчеркнули, что не готовы работать в компаниях, которые отказывают в официальном трудоустройстве и “белой” зарплате. Для многих предпочтительны варианты с полной или частичной удалённой занятостью.

Кроме того, немаловажными составляющими идеальной работы, по мнению опрошенных, оказались адекватные руководители, удобное территориальное расположение компании. Россияне при выборе места занятости, которое будет полностью их устраивать, обращают внимание и на профессионализм будущих коллег.

Из желающих найти новую работу в этом году 39% участников опроса рассчитывают на трудоустройство в крупной российской организации, 17% — в международной компании, в государственной структуре не против поработать 11% респондентов, а 20% недовольных своей текущей занятостью хотели бы открыть бизнес.

Наиболее привлекательные рабочие сферы, по мнению респондентов:

  • IT, телеком  — 32%
  • финансы, банки, бухгалтерия — 11%
  • медицина, фармация — 11%
  • продажи — 10%
  • сфера услуг — 9%

Наименее привлекательными сферами для заработка участники опроса считают транспортную, юридическую, развлекательную сферы и общепит.

...
Теги: Опрос

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