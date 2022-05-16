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Самарцы на работе стали реже питаться правильно

16 мая 2022 09:46
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Самарцы на работе стали реже питаться правильно

Число работников, которые в обеденный перерыв питаются правильно, за последние 4 месяца снизилось и среди тех, кто работает удаленно, и среди тех, кто ходит на работу. При этом удаленные сотрудники по-прежнему чаще сообщают о сбалансированности своего рациона, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.  

По данным аналитиков SuperJob, cсотрудники, которые работают на территории работодателя, чаще всего приносят себе обед из дома: так поступает 63% опрошенных в Самаре. В столовой своей организации обедают 17%, в городских кафе и ресторанах — 6%. Еще 5% респондентов ходят на обед домой, а 3% заказывают доставку еды в офис.

В Самаре приносят еду из дома чаще женщины, а перекусывают в столовых и кафе — мужчины.
Как свидетельствуют данные опроса SuperJob, cреди тех, кто работает удаленно, дома обедают 75% (чаще это женщины), в кафе и ресторанах — 10% (чаще мужчины). Еще 2% опрошенных заказывают доставку еды домой. Число обедающих дома среди удаленных работников за 4 месяца выросло на 3 п.п.

В том, что их обед и перекусы в рабочее время соответствуют принципам здорового питания, однозначно уверены 14% тех, кто ходит на работу, и 19% тех, кто трудится дистанционно. При этом среди удаленных сотрудников о полностью сбалансированном питании женщины сообщали почти втрое чаще мужчин (24% против 9%). О том, что их еда скорее правильная, чем неправильная, рассказали 30% сотрудников, работающих на территории работодателя, и 41% тех, кто на удаленке. На полное несоответствие рациона правилам здорового питания чаще сетуют «очные», чем дистанционные работники (20% против 8%), как, впрочем, и на частичное (37% против 30%).

Время проведения: 4—12 мая 2022 года

Теги: Опрос

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