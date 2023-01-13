Самарцы, которые иногда прогуливали школу, зарабатывают больше

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Злостных прогульщиков больше всего среди системных администраторов, программистов, квалифицированных рабочих и… главных бухгалтеров. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

В том, что они когда-то прогуливали уроки, признались 41% самарцев, причем каждый двадцатый делал это часто, а еще 36% — иногда. Среди мужчин и злостных, и редких прогульщиков больше, чем среди женщин. Нынешняя молодежь до 24 лет пропускала уроки без уважительной причины в целом реже, чем те, кому сейчас за 45 лет. Среди горожан с зарплатой от 80 тыс. руб. бывших школьных прогульщиков больше, чем среди тех, чей заработок ниже.



По правде говоря, из школьных прогульщиков нередко выходит что-то дельное. И дело тут, видимо, в умении расставлять приоритеты и «не загнать себя». Так, среди главных бухгалтеров 8% часто пропускали уроки без уважительной причины, еще 25% — время от времени, а среди руководителей таковых 7 и 16% соответственно. Больше всего же злостных прогульщиков — среди системных администраторов (10%).



Ранее SuperJob выяснил, что из школьных хулиганов вырастают охранники, водители и… директора.



Время проведения: 5 декабря 2022 года — 8 января 2023 года