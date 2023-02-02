самарцы хотят получать бонусы к зарплате за усталость на рабочем месте

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Жители Самары хотят получать страховые выплаты от работодателя за большой объем работы, повышенную усталость после рабочего дня и наличие монотонных задач. Согласно опросу Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и исследовательского центра Зарплаты.ру, за повторяющиеся задачи самарцы хотят регулярно получать бонус к заработной плате (42%), а за большое количество звонков в день — премию (16%).

Каждый второй самарец отмечает, что бонус в виде ДМС влияет на его выбор при поиске работы (49%). Чаще всего это свойственно жителям Екатеринбурга (57%), Челябинска (54%) и Санкт-Петербурга (53%). Каждый третий респондент (40%) отмечает, что, компания, в которой он работает, не предоставляет корпоративную медицинскую страховку, а 16% вынуждены самостоятельно покрывать часть расходов на ДМС.

Интересоваться наличием страховки самарские соискатели начинают уже на собеседовании (30%), почти столько же (28%) — задают вопросы о корпоративном страховании в первый рабочий день. У 19% желание получить ДМС от работодателя появляется после тяжелой рабочей недели, а у 14% всякий раз, когда они читают экспертную статью от работодателя в СМИ, где речь идет про заботу о сотрудниках.

По мнению респондентов, в идеальное предложение ДМС должны входить не только стоматологические услуги (72%), медицинское обследование (62%) и возможность неограниченного обращения за консультацией врача (55%).

«По данным Группы Ренессанс страхование, самыми популярными специальностями врачей, к которым обращались клиенты в 2022 году, стали терапевт, педиатр, гинеколог, лор, гастроэнтеролог, невролог, а самым быстрорастущим каналом консультаций врачей – телемедицина (за год количество обращений выросло на 129%).

Благодаря активному спросу на бюджетосберегающие опции, в частности, франшизы, изменение стоимости большинства программ ДМС не превысило 3-5%, несмотря на средний уровень медицинской инфляции около 15%», — комментирует управляющий директор по ДМС “Ренессанс страхование” Юлия Галаничева.

В большинстве случаев, в качестве дополнительных услуг, респонденты хотят получить путевку в санаторий и оплату лечения в нем (73%). 42% опрошенных были бы рады массажу в конце рабочего дня, а 38% считают, что в ДМС должны входить beauty-услуги (например, криомассаж для лица). 35% самарцев мечтают о трех дополнительных оплачиваемых выходных, а 20% не отказались бы регулярно отбеливать зубы для эффекта голливудской улыбки. 16% самарцев считают, что в ДМС должны входить услуги пластического хирурга (например, нитевой лифтинг лица или липосакцию).

По мнению жителей Самары, страховыми случаями могут считаться “перегрузка” рабочими задачами (64%), высокий уровень усталости после рабочего дня (41%), приближение сроков сдачи отчетов (35%), появление в списке дел “скучных” и монотонных задач (25%), полноценный день работы за компьютером (24%).

В качестве компенсации за повторяющиеся задачи, самарцы хотят регулярно получать бонус к заработной плате (45%). В 42% случаев их удовлетворит оплата каждой правки, которую внесли в работу. 27% опрошенных хотят получать дополнительные выплаты за вежливое общение с агрессивными клиентами, а 26% — бонус к заработной плате за каждую стрессовую неделю. 16% считают, что работодатель должен премировать их за излишнее количество звонков в день.

Если бы существование страхового полиса, который включал бы все эти условия, было возможным, то самарцы в большинстве случаев (69%) хотели бы ежегодно платить за него от 5 до 20 тысяч рублей. 17% готовы отдавать за такие услуги от 40 000 рублей, а 14% считают приемлемой сумму от 20 000 до 30 000 рублей.