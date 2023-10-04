Самарцы хотят быть менеджерами по продажам, а не дворниками

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Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, в каких профессиях жители Самарской области размещают больше всего резюме и каких специалистов наоборот, мало в регионе.

По итогам сентября 2023 одной из самых популярных и у работодателей, и у соискателей специальностью остается менеджер по продажам и обслуживанию клиентов. Несмотря на спрос с обеих сторон, в этой профессии наблюдается дефицит кадров: на одну вакансию приходится всего 3,3 резюме.

Также в топ-10 по количеству резюме в Самарской области такие профессии, как администратор, водитель, продавец-консультант, бухгалтер, инженер-конструктор, менеджер по работе с партнерами, программист, секретарь и оператор баз данных. Наиболее дефицитные среди них — продавцы (1,5 резюме на вакансию) и водители (3,7 резюме на вакансию).

Меньше всего желающих в Самарской области работать зоотехниками, а также дворниками, и это наиболее дефицитная специальность по итогам сентября в регионе: на вакансию приходится всего 0,7 резюме. Также в число профессий с наименьшим количеством резюме вошли заведующий аптекой и главный врач, оценщик, автомойщик, парикмахер, агроном, комплаенс-менеджер и брокер. В дефиците из этих специалистов — агрономы (2,6 резюме на вакансию), автомойщики (2 резюме на вакансию), главные врачи (1,8 резюме на вакансию).