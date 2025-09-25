Самарцы готовы потратить на подарки ко Дню учителя в среднем 3 000 рублей

83

В преддверии Дня учителя аналитики Авито решили узнать у родителей школьников, поздравляют ли они учителей с их профессиональным праздником и что дарят по этому поводу. Оказалось, что большинство дарят подарки, и в основном это цветы, сертификаты и сладости. Потратить на этот праздник жители Самары готовы в среднем 3 000 рублей.

Цветы и подарочные карты

В основном дарят цветы (81%), но молодые родители делают это реже (67%), чем представители старшего поколения (83%). Также в тройке лидеров — сертификаты или подарочные карты (51%) и сладости (49%). 25% дарят открытки, сувениры и другие памятные подарки, а 17% — канцелярию.

Праздничные традиции

Ко Дню учителя в большинстве школ проходит торжественная линейка (43%), а также концерт, организованный учениками (36%). В некоторых учебных заведениях устраивают день самоуправления (30%) и чаепитие для учителей (28%). А в 14% школ проводят тематические классные часы.

Помимо этого праздника, родители поздравляют учителей с 8 марта или 23 февраля (69%). Столько же (69%) также дарят им подарки на День рождения и 52% — на Новый год. Также каждый второй (50%) планирует вручить презенты учителям, когда ребенок будет заканчивать школу — в честь последнего звонка и выпускного.