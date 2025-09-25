Я нашел ошибку
Главные новости:
дачников могут оштрафовать за сжигание листвы осенью
Дачников могут оштрафовать за сжигание листвы осенью
В Самарской области водитель Лады Гранты погиб в ДТП, врезавшись в столб
В Самарской области водитель Лады Гранты погиб, врезавшись в столб
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
В Октябрьском районе Самары в ДТП пострадал мотоциклист
В Октябрьском районе Самары в ДТП пострадал мотоциклист
Под контролем судебных приставов машинисту крана в Самаре компенсировали моральный вред
Под контролем судебных приставов машинисту крана в Самаре компенсировали моральный вред
В поселке Рощинский Волжского района построена новая детская площадка по программе «Народный бюджет»
В поселке Рощинский Волжского района построена новая детская площадка по программе «Народный бюджет»
8 соглашений о сотрудничестве заключил телеканал «Самара-ГИС» с коллегами из других городов и районов области
8 соглашений о сотрудничестве заключил телеканал «Самара-ГИС» с коллегами из других городов и районов области
Самарцы готовы потратить на подарки ко Дню учителя в среднем 3 000 рублей
Самарцы готовы потратить на подарки ко Дню учителя в среднем 3 000 рублей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.99
0.64
EUR 98.6
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы готовы потратить на подарки ко Дню учителя в среднем 3 000 рублей

25 сентября 2025 11:10
83
Самарцы готовы потратить на подарки ко Дню учителя в среднем 3 000 рублей

В преддверии Дня учителя аналитики Авито решили узнать у родителей школьников, поздравляют ли они учителей с их профессиональным праздником и что дарят по этому поводу. Оказалось, что большинство дарят подарки, и в основном это цветы, сертификаты и сладости. Потратить на этот праздник жители Самары готовы в среднем 3 000 рублей.

Цветы и подарочные карты

В основном дарят цветы (81%), но молодые родители делают это реже (67%), чем представители старшего поколения (83%). Также в тройке лидеров — сертификаты или подарочные карты (51%) и сладости (49%). 25% дарят открытки, сувениры и другие памятные подарки, а 17% — канцелярию. 

Праздничные традиции

Ко Дню учителя в большинстве школ проходит торжественная линейка (43%), а также концерт, организованный учениками (36%). В некоторых учебных заведениях устраивают день самоуправления (30%) и чаепитие для учителей (28%). А в 14% школ проводят тематические классные часы. 

Помимо этого праздника, родители поздравляют учителей с 8 марта или 23 февраля (69%). Столько же (69%) также дарят им подарки на День рождения и 52% — на Новый год. Также каждый второй (50%) планирует вручить презенты учителям, когда ребенок будет заканчивать школу — в честь последнего звонка и выпускного. 

 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы рассказали, какие профессии считают самыми престижными
25 сентября 2025, 09:40
Самарцы рассказали, какие профессии считают самыми престижными
В топе самых престижных профессий безоговорочно лидируют программисты (22% голосов опрошенных). Общество
124
Каждый четвертый ребенок в Самаре живет без своей комнаты
24 сентября 2025, 13:09
Каждый четвертый ребенок в Самаре живет без своей комнаты
Молодые люди активно выражают свою потребность в личном пространстве. Общество
250
россияне рассчитывают увеличить доход в среднем на 18% после обучения работе с нейросетями
24 сентября 2025, 12:38
Россияне рассчитывают увеличить доход в среднем на 18% после обучения работе с нейросетями
40% россиян применяли или регулярно используют сервисы на базе искусственного интеллекта в своей профессиональной деятельности. Общество
224
В центре внимания
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
53
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
131
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
134
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
340
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
350
Весь список