От десятка яиц до дрели: какие подарки получали жительницы Самары на первом свидании

Каждая четвертая жительница Самары хотя бы раз получала на первом свидании подарок, который вызывал неловкость. Для половины опрошенных такой жест портил впечатление от встречи и ставил под вопрос продолжение общения. Какие презенты превращают романтику в неловкую паузу, как женщины выходят из таких ситуаций и где проходит граница уместности, разобрались дейтинг-сервис Mamba и ювелирный холдинг SOKOLOV.



Что считают неудачным подарком



Наиболее болезненно жительницы Самары воспринимают подарки, в которых не чувствуется личного подхода и внимания к контексту. 42% респонденток считают неуместными вещи, которые явно были передарены. На втором месте: слишком личные подарки, не соответствующие стадии отношений. Нижнее белье и похожие жесты смущают 41% женщин.



В топ антиподарков также входят подарочные наборы «на скорую руку» из ближайшего магазина (27%), сувениры и мелкий декор: магниты, кружки, статуэтки (18%). Жительницы Самары отмечают и чрезмерно дорогие подарки, которые скорее ставят в неловкое положение, чем вызывают радость (22%).



Реже раздражают странные предметы для интерьера (16%), коробки конфет из супермаркета (12%) и товары для дома (6%), которые на раннем этапе знакомства могут восприниматься как преждевременный жест.



Как реагируют и говорят ли об этом



Получив неудачный подарок, жительницы Самары чаще всего ведут себя вежливо и сдержанно: около трети принимают его, не показывая негативных эмоций. Еще 20% стараются сгладить неловкость шуткой, или расстраиваются, но предпочитают сохранить внешнее спокойствие.



Отказаться от подарка или вернуть его готовы лишь 15% опрошенных, а открыто показать раздражение: 7%.



Жительницы Самары редко говорят прямо, если подарок оказался неудачным. 34% выбирают молчание и не поднимают эту тему, а 29% ограничиваются аккуратными намеками. Каждая пятая признается, что просто передарит или избавится от сюрприза, не обсуждая ситуацию с партнером. И только 9% готовы прямо сказать о своем недовольстве, предпочитая честность.



Не тот презент — не тот вайб



Неудачный подарок на первом свидании может повлиять на дальнейший ход событий. Для 55% женщин такой презент испортит впечатление от встречи и поставит под сомнение второе свидание. Остальные 45% относятся к таким промахам философски, особенно если между людьми уже возникла симпатия.



При решении продолжать общение женщины выбирают гибкий подход. 71% не будут делать выводы по одному неудачному жесту, 18% точно дадут второй шанс. И лишь 11% признались, что после неудачного презента не станут продолжать знакомство.



Жест внимания или манипуляция?



Большинство жительниц Самары не считают подарки на первом свидании попыткой манипуляции. Для 74% это просто приятный жест внимания, а 26% думают, что подарок может «купить» симпатию.



На первом свидании лучше всего подходят простые и понятные презенты. Самым беспроигрышным вариантом остаются цветы (70%). Почти каждая вторая респондентка была бы рада небольшому подарку «по ситуации», связанному с хобби, а 35%.

сладостям или шоколаду.



Билеты на выставку или мероприятие понравились бы примерно 23%, мягкие игрушки, парфюм и украшения: около 10%, книги: 5%.



Эпичные провалы с подарками на первом свидании



Оказалось, что фантазия мужчин бывает весьма неожиданной. Среди самых неожиданных подарков, которые получали жительницы Самары, встречались бритвенный станок, утюг, дрель, кукла на руку, терка и даже кухонные полотенца.



Были и совсем странные сюрпризы без явного повода: пакет мандаринов, десяток яиц, колбаса, пустая коробка, камень или увядший букет.



А некоторые подарки оказывались на грани приличия: интимные товары без обсуждения, использованные или явно передаренные вещи: от одежды не по размеру до вскрытых конфет и просроченных сладостей.