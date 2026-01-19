«Сердце воина»: ветеран СВО из Отрадного учится на психолога, чтобы помогать другим

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 20 до 27 января будет ограничено движение транспорта по ул. Мичурина на пересечении с ул. Челюскинцев.
По участку улицы Мичурина в Самаре ограничат движение транспорта
С 12 по 19 января в Самарской области произошло 79 техногенных пожаров. Погибли 5 человек, спасены – 3 человека.
За прошедшую неделю в регионе произошло 79 техногенных пожаров
Это новое направление федерального проекта «Производительность труда». Уже готовы 15 типовых решений и более 100 лучших практик для соцсферы.
В 2026 году в губернии стартует внедрение бережливых технологий в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта
17 и 18 января на лыжной баще СШ «Чайка» проходили чемпионат Самарской области и областные соревнования по спортивному туризму.
Определились чемпионы региона по спортивному туризму на лыжных дистанциях
На месте захоронения лидера группы «Кино» Виктора Цоя вечером 18 января было обнаружено тело 47-летней женщины.
Преданная поклонница Цоя умерла на могиле рок-музыканта
22 января в Самарском бизнес-инкубаторесостоится кон сультация по теме заключения социального контракта на предпринимательскую деятельность, а также условий оформления и подготовки бизнес-плана.
В Самарский бизнес-инкубатор приглашают на консультацию по соцконтракту на предпринимательскую деятельность
В 2026 году 24 социально ориентированных НКО из Самары стали победителями первого конкурса Фонда президентских грантов.
Более 80 миллионов рублей из Фонда президентских грантов привлекли НКО из Самары
В 2026 году в регионе проведут работы по определению кадастровой стоимости
В 2026 году в регионе проведут работы по определению кадастровой стоимости
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.83
-0.7
EUR 90.54
-1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Сердце воина»: ветеран СВО из Отрадного учится на психолога, чтобы помогать другим

139
В 2025 году при поддержке государственного фонда «Защитники Отечества» супруги Башмаковы поступили в Самарский государственный экономический университет.

В городе Отрадном на базе «Семейного МФЦ» успешно работает кабинет психологической поддержки «Сердце воина». Здесь участники специальной военной операции и члены их семей получают всестороннюю помощь в адаптации, реабилитации и социальной интеграции.

Сеть таких центров была создана по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. На сегодняшний день в регионе функционируют 54 кабинета «Сердце воина». Двенадцать из них организованы на базе семейных МФЦ, десять — в центрах социального обслуживания населения. Здесь оказывают комплексную поддержку по принципу «одного окна» с дальнейшим сопровождением по таким направлениям, как трудоустройство, решение юридических вопросов и, что особенно важно, психологическая помощь и социальная адаптация.
Специалисты центров — клинические психологи и врачи-психиатры — применяют современные методики работы с эмоциональными травмами и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), помогая участникам СВО восстановить психологическое равновесие и мягко вернуться к мирной жизни.

В кабинете «Сердце воина» в Отрадном помощь, в том числе психологическую, уже получили 19 действующих участников СВО и 69 членов их семей. Более 60 ветеранов и участников СВО из Отрадного, Кинеля, Богатовского и Кинель-Черкасского районов пользуются комплексной поддержкой специалистов Центра социального обслуживания населения Восточного округа.

«Работа проводится как в групповом, так и в индивидуальном формате. При необходимости специалист выезжает на дом, потому что не каждый может посетить кабинет по состоянию здоровья», — сообщила педагог-психолог Елена Соколова.

Одной из семей, которые активно пользуются поддержкой центра, является семья Башмаковых. Александр Викторович Башмаков — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, с 2022 года участвовал в специальной военной операции, получил ранение и теперь имеет инвалидность по зрению. Его супруга Ирина Владимировна посвящает себя воспитанию троих детей.

В 2025 году при поддержке государственного фонда «Защитники Отечества» супруги Башмаковы поступили в Самарский государственный экономический университет на специальность «Социальная психология» и сейчас успешно учатся на первом курсе. «Муж захотел стать психологом, чтобы помогать бойцам СВО. Я решила получить такое же образование, чтобы поддерживать семьи наших героев», — рассказывает Ирина Башмакова.

«Когда встал вопрос о поступлении в вуз, я сразу спросил, можно ли поступить именно на психолога, — говорит Александр Башмаков. — Я прекрасно понимаю, что ребятам нужна помощь, она необходима. Порой не нужны многочасовые беседы. Достаточно пяти минут разговора, и человек отпускает проблему, понимает, что он не один, что есть такие же, как он, братья по оружию. Это основная причина, почему я выбрал именно это направление».

 

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Зная свою приблизительную норму калорий с учётом возраста, пола, веса и активности, можно создать дефицит калорий для снижения веса или его поддержания.
19 января 2026, 15:29
Самарский медик рассказала, как подсчет калорий формирует здоровые привычки
Зная свою приблизительную норму калорий с учётом возраста, пола, веса и активности, можно создать дефицит калорий для снижения веса или его поддержания. Здравоохранение
140
С момента ввода в эксплуатацию нового оборудования было обследовано около 3 тысяч пациентов, более 1,5 тысячи из которых - на рентген-аппарате.
19 января 2026, 15:12
В Тольяттинской поликлинике №3 установлено современное рентген-оборудование
С момента ввода в эксплуатацию нового оборудования было обследовано около 3 тысяч пациентов, более 1,5 тысячи из которых - на рентген-аппарате. Здравоохранение
130
Кроме того, в этом году больница получила 2 легковых автомобиля «Лада Гранта».
19 января 2026, 14:59
Автопарк Нефтегорской ЦРБ пополнили два новых автомобиля на базе «ГАЗ Соболь»   
Кроме того, в этом году больница получила 2 легковых автомобиля «Лада Гранта». Здравоохранение
129
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
19 января 2026  13:08
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
205
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
19 января 2026  12:00
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
215
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
19 января 2026  11:34
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
222
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
18 января 2026  23:39
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
381
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
18 января 2026  12:52
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
526
Весь список