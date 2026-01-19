Я нашел ошибку
Главные новости:
С 20 до 27 января будет ограничено движение транспорта по ул. Мичурина на пересечении с ул. Челюскинцев.
По участку улицы Мичурина в Самаре ограничат движение транспорта
С 12 по 19 января в Самарской области произошло 79 техногенных пожаров. Погибли 5 человек, спасены – 3 человека.
За прошедшую неделю в регионе произошло 79 техногенных пожаров
Это новое направление федерального проекта «Производительность труда». Уже готовы 15 типовых решений и более 100 лучших практик для соцсферы.
В 2026 году в губернии стартует внедрение бережливых технологий в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта
17 и 18 января на лыжной баще СШ «Чайка» проходили чемпионат Самарской области и областные соревнования по спортивному туризму.
Определились чемпионы региона по спортивному туризму на лыжных дистанциях
На месте захоронения лидера группы «Кино» Виктора Цоя вечером 18 января было обнаружено тело 47-летней женщины.
Преданная поклонница Цоя умерла на могиле рок-музыканта
22 января в Самарском бизнес-инкубаторесостоится кон сультация по теме заключения социального контракта на предпринимательскую деятельность, а также условий оформления и подготовки бизнес-плана.
В Самарский бизнес-инкубатор приглашают на консультацию по соцконтракту на предпринимательскую деятельность
В 2026 году 24 социально ориентированных НКО из Самары стали победителями первого конкурса Фонда президентских грантов.
Более 80 миллионов рублей из Фонда президентских грантов привлекли НКО из Самары
В 2026 году в регионе проведут работы по определению кадастровой стоимости
В 2026 году в регионе проведут работы по определению кадастровой стоимости
Духовная встреча в честь Крещения Господня для ветеранов и семей защитников Отечества прошла в Самаре

192
Центральным событием встречи стал чин великого освящения воды, который совершил отец Алексей, настоятель храма в честь Трёх Святителей.

В Самарском филиале государственного фонда «Защитники Отечества» прошла торжественная духовная встреча, посвященная великому православному празднику – Крещению Господню. Мероприятие было организовано совместно с Самарской епархией и собрало ветеранов, членов семей участников специальной военной операции, а также всех, кто нуждался в духовном общении и поддержке.

«Мы верим в то, что этот год будет светлым и принесет нам самое главное — согласие, мир, любовь и добрые  дела. Для нас важно, чтобы наши защитники Отечества скорее вернулись домой», - прокомментировала Наталья Полянскова, руководитель филиала фонда.

Центральным событием встречи стал чин великого освящения воды, который совершил отец Алексей, настоятель храма в честь Трёх Святителей, руководитель отдела по социальному служению и церковной благотворительности Самарской епархии. Участники смогли не только присутствовать на священном обряде, но и освятить принесенную с собой воду или получить чистые бутылочки, предоставленные организаторами.

Мероприятие прошло в теплой, неформальной атмосфере, способствующей живому и искреннему общению. Для собравшихся была предоставлена возможность подать записки о здравии и упокоении близких, а также заказать молебны о благополучии своих семей. Особые молитвы были вознесены о тех, кто несет службу в зоне проведения специальной военной операции.

«Этот праздник напоминает нам о духовном очищении, силе веры и важности взаимной поддержки. Для наших защитников, их семей и ветеранов такая встреча – это возможность почувствовать, что они не одиноки, обрести духовные силы и благословение на дальнейшие труды. Можно прибегать к святой воде всегда: когда одолевают искушения, испытания, сложные жизненные ситуации», – отметил отец Алексей.

Мероприятие стало еще одним важным шагом в деле духовно-нравственной поддержки людей, чьи судьбы неразрывно связаны со служением Родине, подчеркнув ценность общности, милосердия и традиционных ценностей.

   

Фото: Самарский филиал государственного фонда «Защитники Отечества»

Теги: Самара

