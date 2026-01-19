В день артиста Шостакович Опера Балет раскрыл «Тайны трёх масок короля»

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 20 до 27 января будет ограничено движение транспорта по ул. Мичурина на пересечении с ул. Челюскинцев.
По участку улицы Мичурина в Самаре ограничат движение транспорта
С 12 по 19 января в Самарской области произошло 79 техногенных пожаров. Погибли 5 человек, спасены – 3 человека.
За прошедшую неделю в регионе произошло 79 техногенных пожаров
Это новое направление федерального проекта «Производительность труда». Уже готовы 15 типовых решений и более 100 лучших практик для соцсферы.
В 2026 году в губернии стартует внедрение бережливых технологий в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта
17 и 18 января на лыжной баще СШ «Чайка» проходили чемпионат Самарской области и областные соревнования по спортивному туризму.
Определились чемпионы региона по спортивному туризму на лыжных дистанциях
На месте захоронения лидера группы «Кино» Виктора Цоя вечером 18 января было обнаружено тело 47-летней женщины.
Преданная поклонница Цоя умерла на могиле рок-музыканта
22 января в Самарском бизнес-инкубаторесостоится кон сультация по теме заключения социального контракта на предпринимательскую деятельность, а также условий оформления и подготовки бизнес-плана.
В Самарский бизнес-инкубатор приглашают на консультацию по соцконтракту на предпринимательскую деятельность
В 2026 году 24 социально ориентированных НКО из Самары стали победителями первого конкурса Фонда президентских грантов.
Более 80 миллионов рублей из Фонда президентских грантов привлекли НКО из Самары
В 2026 году в регионе проведут работы по определению кадастровой стоимости
В 2026 году в регионе проведут работы по определению кадастровой стоимости
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.83
-0.7
EUR 90.54
-1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В день артиста Шостакович Опера Балет раскрыл «Тайны трёх масок короля»

149
17 января в САТОБ прошла встреча со зрителями «Тайны «Трёх масок короля». 

17 января в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в честь Дня артиста, учреждённого по инициативе председателя Союза театральных деятелей РФ к 150-летию общественной организации, и впервые отмечаемого в России, в необычном для театра формате прошла встреча со зрителями «Тайны «Трёх масок короля» (18+), которая состоялась перед показом балета-притчи Ю. Смекалова на музыку М. Крылова «Три маски короля» (12+).

«Свой праздник артисты, естественно, отмечают на сцене, продолжая дарить свой талант. И такой формат встречи – это попытка стереть грань между залом и исполнителями, максимально близко общаться, обмениваться мнениями. Для нас очень важна связь со зрителями», – отметил художественный руководитель и главный дирижёр Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.

Встреча началась в Большом зале, где хореограф-постановщик и соавтор либретто Юрий Смекалов рассказал об особенностях постановки, а артисты (заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова, ведущий солист Сергей Гаген и солистка Екатерина Фатеева) на сцене исполнили два фрагмента из балета-притчи «Три маски короля».

«Уверен, не случайно именно этот спектакль выбран для того, чтобы первый раз отметить День артиста. И формат мероприятия, предложенный руководством театра, мне кажется, любому человеку будет крайне интересен. Искусственный интеллект настолько заполонил пространство вокруг нас, что уже мало остается настоящего. И именно это погружение в процесс заставляет чувствовать себя живым. А «Три маски короля» — именно тот спектакль, который в своё время произвёл небольшую революцию в существовании Самарского театра оперы и балета», – поделился Юрий Смекалов, хореограф-постановщик и соавтор либретто балета-притчи «Три маски короля».

Потом гостям была предоставлена уникальная возможность подняться на сцену и сделать фотографии с Главной маской. 

Далее гости переместились в буфет, где приняли участие в съёмках подкаста. Секреты балета-притчи раскрыли: хореограф-постановщик и соавтор либретто Юрий Смекалов, заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова, ведущий солист Сергей Гаген и солистка Екатерина Фатеева.

Вероника Землякова, заслуженная артистка Самарской области, ведущая солистка балета Шостакович Опера Балет: «Мы же работаем на сцене, и ежедневно готовимся к выходу в спектакле – репетиции, тренировки... Поэтому каждая встреча с залом для артистов – огромное событие. А диалог со зрителем в таком формате, как сегодня, лицом к лицу – это откровение для нас, новый и интересный опыт».
Так же участников праздничного мероприятия ожидал сюрприз от ресторанного холдинга «Milimon». 

Модератор встречи – теле и радиоведущий Сергей Сергеев. 

После завершения мероприятия, приуроченного ко Дню артиста, гости театра увидели балет-притчу «Три маски короля», который раскрылся для них совершенно с другой стороны, поскольку теперь тайны хранят не только маски, но и наши зрители, сообщает пресс-служба САТОБ.

 

Фото:   Анна Рубакова/САТОБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 20 до 27 января будет ограничено движение транспорта по ул. Мичурина на пересечении с ул. Челюскинцев.
19 января 2026, 17:26
По участку улицы Мичурина в Самаре ограничат движение транспорта
С 20 до 27 января будет ограничено движение транспорта по ул. Мичурина на пересечении с ул. Челюскинцев. Общество
31
С 12 по 19 января в Самарской области произошло 79 техногенных пожаров. Погибли 5 человек, спасены – 3 человека.
19 января 2026, 17:19
За прошедшую неделю в регионе произошло 79 техногенных пожаров
С 12 по 19 января в Самарской области произошло 79 техногенных пожаров. Погибли 5 человек, спасены – 3 человека. Общество
77
Это новое направление федерального проекта «Производительность труда». Уже готовы 15 типовых решений и более 100 лучших практик для соцсферы.
19 января 2026, 16:58
В 2026 году в губернии стартует внедрение бережливых технологий в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта
Это новое направление федерального проекта «Производительность труда». Уже готовы 15 типовых решений и более 100 лучших практик для соцсферы. Экономика
85
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
19 января 2026  13:08
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
205
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
19 января 2026  12:00
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
215
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
19 января 2026  11:34
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
222
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
18 января 2026  23:39
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
381
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
18 января 2026  12:52
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
526
Весь список