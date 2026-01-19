В день артиста Шостакович Опера Балет раскрыл «Тайны трёх масок короля»

17 января в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в честь Дня артиста, учреждённого по инициативе председателя Союза театральных деятелей РФ к 150-летию общественной организации, и впервые отмечаемого в России, в необычном для театра формате прошла встреча со зрителями «Тайны «Трёх масок короля» (18+), которая состоялась перед показом балета-притчи Ю. Смекалова на музыку М. Крылова «Три маски короля» (12+).

«Свой праздник артисты, естественно, отмечают на сцене, продолжая дарить свой талант. И такой формат встречи – это попытка стереть грань между залом и исполнителями, максимально близко общаться, обмениваться мнениями. Для нас очень важна связь со зрителями», – отметил художественный руководитель и главный дирижёр Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.

Встреча началась в Большом зале, где хореограф-постановщик и соавтор либретто Юрий Смекалов рассказал об особенностях постановки, а артисты (заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова, ведущий солист Сергей Гаген и солистка Екатерина Фатеева) на сцене исполнили два фрагмента из балета-притчи «Три маски короля».

«Уверен, не случайно именно этот спектакль выбран для того, чтобы первый раз отметить День артиста. И формат мероприятия, предложенный руководством театра, мне кажется, любому человеку будет крайне интересен. Искусственный интеллект настолько заполонил пространство вокруг нас, что уже мало остается настоящего. И именно это погружение в процесс заставляет чувствовать себя живым. А «Три маски короля» — именно тот спектакль, который в своё время произвёл небольшую революцию в существовании Самарского театра оперы и балета», – поделился Юрий Смекалов, хореограф-постановщик и соавтор либретто балета-притчи «Три маски короля».

Потом гостям была предоставлена уникальная возможность подняться на сцену и сделать фотографии с Главной маской.

Далее гости переместились в буфет, где приняли участие в съёмках подкаста. Секреты балета-притчи раскрыли: хореограф-постановщик и соавтор либретто Юрий Смекалов, заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова, ведущий солист Сергей Гаген и солистка Екатерина Фатеева.

Вероника Землякова, заслуженная артистка Самарской области, ведущая солистка балета Шостакович Опера Балет: «Мы же работаем на сцене, и ежедневно готовимся к выходу в спектакле – репетиции, тренировки... Поэтому каждая встреча с залом для артистов – огромное событие. А диалог со зрителем в таком формате, как сегодня, лицом к лицу – это откровение для нас, новый и интересный опыт».

Так же участников праздничного мероприятия ожидал сюрприз от ресторанного холдинга «Milimon».

Модератор встречи – теле и радиоведущий Сергей Сергеев.

После завершения мероприятия, приуроченного ко Дню артиста, гости театра увидели балет-притчу «Три маски короля», который раскрылся для них совершенно с другой стороны, поскольку теперь тайны хранят не только маски, но и наши зрители, сообщает пресс-служба САТОБ.

Фото: Анна Рубакова/САТОБ