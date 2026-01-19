Я нашел ошибку
Главные новости:
МВД: мошенники отправляют письма с запросом на обновление электронной почты
МВД: мошенники отправляют письма с запросом на обновление электронной почты
41% самарцев считают, что для достижения результатов в работе им не нужна ни критика, ни похвала
41% самарцев считают, что для достижения результатов в работе им не нужна ни критика, ни похвала
За сутки 18 января в Самаре вывезли 4 118 тонн снега
За сутки 18 января в Самаре вывезли 4 118 тонн снега
Работу детских садов в России могут продлить до 20.00
Работу детских садов в России могут продлить до 20.00
Российских туристов предупредили о суровых законах в Таиланде
Российских туристов предупредили о суровых законах в Таиланде
медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области составила 69,5 тыс. рублей
Медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области составила 69,5 тыс. рублей
С начала года банки ограничили доступ к миллионам карт и счетов россиян
С начала года банки ограничили доступ к миллионам карт и счетов россиян
На Солнце происходит мощная вспышка с высокой вероятностью воздействия на Землю
На Солнце происходит мощная вспышка с высокой вероятностью воздействия на Землю
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.83
-0.7
EUR 90.54
-1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

41% самарцев считают, что для достижения результатов в работе им не нужна ни критика, ни похвала

47
41% самарцев считают, что для достижения результатов в работе им не нужна ни критика, ни похвала

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Что стимулирует самарцев работать лучше: критика или похвала со стороны руководства? 41% опрошенных заявили, что не нуждаются ни в похвале, ни в критике, а качество их работы растет в основном благодаря стремлению к самосовершенствованию. Похвалу со стороны руководства как мотиватор указали 38% респондентов, а объективную критику — лишь 9%.

Женщины чаще, чем мужчины, отмечают важность похвалы и благодарности (48 и 28% соответственно). Мужчины же склонны объяснять свои успехи внутренней мотивацией (46% против 36% среди горожанок).

С возрастом запрос на внешнее признание заслуг растет: если среди респондентов до 35 лет похвалу ценят 32%, то среди опрошенных 45 лет и старше — уже 48%. Запрос на критику как стимул, напротив, снижается.


Уровень образования также влияет на мотивационные предпочтения. Люди, закончившие вузы, чаще ориентированы на самосовершенствование (46%), тогда как у респондентов со средним профессиональным образованием выше потребность в похвале (43%).

Горожане с заработком от 150 тысяч рублей в месяц чаще всех называют стимулом объективную критику (12%) и реже всех говорят о самосовершенствовании как основном мотиваторе (34%).


Время проведения: 12—15 января 2026 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
От десятка яиц до дрели: какие подарки получали жительницы Самары на первом свидании
17 января 2026, 10:23
От десятка яиц до дрели: какие подарки получали жительницы Самары на первом свидании
В топ антиподарков входят подарочные наборы «на скорую руку» из ближайшего магазина (27%), сувениры и мелкий декор: магниты, кружки, статуэтки (18%). Общество
628
В Самаре готовы инвестировать до 25% дохода в онлайн- образование
16 января 2026, 10:49
В Самаре готовы инвестировать до 25% дохода в онлайн- образование
Это отражает высокий уровень спроса на рынке онлайн-обучения и его растущую ценность для жителей страны. Общество
400
Каждый второй житель Самары считает январь самым сложным месяцем для карьеры
16 января 2026, 09:33
Каждый второй житель Самары считает январь самым сложным месяцем для карьеры
Каждому шестому из них (15,4%) тяжело вернуться к работе после длительного отдыха. Общество
497
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
18 января 2026  23:39
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
317
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
18 января 2026  12:52
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
486
Первые два трамвая «Львенок» из партии 2026 года прибыли в Самару
18 января 2026  10:48
Первые два трамвая «Львенок» из партии 2026 года прибыли в Самару
487
В Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
17 января 2026  12:08
В Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
665
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
16 января 2026  13:52
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
569
Весь список