41% самарцев считают, что для достижения результатов в работе им не нужна ни критика, ни похвала

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Что стимулирует самарцев работать лучше: критика или похвала со стороны руководства? 41% опрошенных заявили, что не нуждаются ни в похвале, ни в критике, а качество их работы растет в основном благодаря стремлению к самосовершенствованию. Похвалу со стороны руководства как мотиватор указали 38% респондентов, а объективную критику — лишь 9%.



Женщины чаще, чем мужчины, отмечают важность похвалы и благодарности (48 и 28% соответственно). Мужчины же склонны объяснять свои успехи внутренней мотивацией (46% против 36% среди горожанок).



С возрастом запрос на внешнее признание заслуг растет: если среди респондентов до 35 лет похвалу ценят 32%, то среди опрошенных 45 лет и старше — уже 48%. Запрос на критику как стимул, напротив, снижается.



Уровень образования также влияет на мотивационные предпочтения. Люди, закончившие вузы, чаще ориентированы на самосовершенствование (46%), тогда как у респондентов со средним профессиональным образованием выше потребность в похвале (43%).



Горожане с заработком от 150 тысяч рублей в месяц чаще всех называют стимулом объективную критику (12%) и реже всех говорят о самосовершенствовании как основном мотиваторе (34%).



Время проведения: 12—15 января 2026 года