Самарцы делают ремонт в среднем раз в семь лет

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Аналитики Авито Товаров выяснили, как часто жители Самары решаются на ремонт, что мотивирует их на изменения и какие стили интерьера они предпочитают.

Как часто самарчане делают ремонт

По результатам опроса в среднем жители Самары делают ремонт в доме раз в семь лет. При этом каждый третий обновляет пространство раз в пять лет, столько же — раз в 10 лет, а каждый шестой — раз в два-три года. 14% опрошенных отметили, что обновляют интерьер ежегодно, а 8% респондентов не меняли обстановку в доме уже более 20 лет. Тренд на ежегодный ремонт заметен среди молодежи 18-24 лет — 22% опрошенных в этой группе предпочитают регулярные изменения.

Среди основных причин ремонта почти половина респондентов отметили желание «освежить» квартиру или дом. Один из самых простых способов это сделать — заменить обои или перекрасить стены. По данным аналитиков Авито Услуг, спрос на малярные работы и поклейку обоев в III квартале 2024 по сравнению со II кварталом увеличился на 23%. Практичные соображения становятся мотивацией для 45% опрошенных: 26% стремятся повысить уровень комфорта, 19% — заменить износившуюся мебель и отделку. Некоторую мебель тяжело собрать в одиночку, поэтому респонденты прибегают к услугам профессиональных сборщиков. Спрос на них за последний квартал увеличился на 29%. При этом тренды почти не заботят опрошенных: лишь 2% делают ремонт, чтобы «угнаться за модой».

Какие стили предпочитают

Опрос Авито Товаров показал, что почти половина опрошенных (42%) предпочитают минимализм в интерьере. На втором месте по популярности — стиль «лофт» (18%), а замыкает тройку лидеров винтаж — его предпочитают 14% жителей Самары. Также 14% голосов набрал скандинавский стиль, 12% — неоклассика. Также 12% предпочитают модерн, 5% — эклектику, а по 4% — кантри и бохо.

А самым нелюбимым интерьерным решением опрошенных стали ковры на стенах. Их отметили 65% участников, причем женщины оказались менее терпимы, чем мужчины — 71% против 53%. На втором месте — советские стенки (63%), а на третьем — обои с аляпистым дизайном — они не нравятся половине опрошенных.

Разработка дизайна

Половина самарчан предпочитает разрабатывать дизайн самостоятельно, и лишь каждый десятый обращается к профессионалам. Среди молодежи 18-24 лет и жителей с высоким доходом доля тех, кто пользуется услугами дизайнеров, выше — 20% и 28% соответственно. 14% опрошенных считают, что профессиональная помощь скорее необходима для создания качественного дизайн-проекта. Спрос на дизайнерские услуги, по данным Авито Услуг, увеличился на 21% в III квартале этого года.

По итогам опроса Авито Товаров, больше половины опрошенных обычно делают ремонт с близкими. Лишь 19% прибегают к услугам ремонтных бригад, 10% респондентов обновляют интерьер в одиночку, а 14% — активно участвуют в процессе ремонта вместе с бригадой. Спрос на ремонт квартир и домов под ключ у россиян увеличился на 9% в III квартале 2024 года.