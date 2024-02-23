Самарцы чаще всего ощущают моральный подъем благодаря семье

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По результатам опроса, проведенного платформой «Авито Работа», больше трети (39%) россиян чувствуют профессиональный подъем именно весной. Другими популярными сезонами для карьерных достижений и перемен оказались лето (30%) и осень (15%). Наименее продуктивным временем года оказалась зима. Подъем работоспособности в этот момент ощущают всего 7% респондентов.

Профессиональный подъем чаще всего россияне ощущают благодаря моральной поддержке семьи и друзей (34%) и занятию любимым хобби (32%).

Благодаря чему россияне ощущают профессиональный подъем

Ответ Доля респондентов, % Поддержка семьи и друзей 34% Занятие хобби 32% Смена сферы деятельности 25% Смена места работы 23% Активное занятие спортом 19% Переобучение 10% Забота о ментальном здоровье 10% Общение с ментором 2%

Интересно, что жители Санкт-Петербурга чувствуют профессиональный подъем из-за новых карьерных начинаний (36%), респонденты из Ростова-на-Дону чаще других обращаются за поддержкой к семье и друзьям (53%), а опрошенным из Краснодарского края помогает их любимое увлечение (43%).