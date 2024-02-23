Самарцы чаще всего ощущают моральный подъем благодаря семье

По результатам опроса, проведенного платформой «Авито Работа», больше трети (39%) россиян чувствуют профессиональный подъем именно весной. Другими популярными сезонами для карьерных достижений и перемен оказались лето (30%) и осень (15%). Наименее продуктивным временем года оказалась зима. Подъем работоспособности в этот момент ощущают всего 7% респондентов.
Профессиональный подъем чаще всего россияне ощущают благодаря моральной поддержке семьи и друзей (34%) и занятию любимым хобби (32%).
Благодаря чему россияне ощущают профессиональный подъем
|
Ответ
|
Доля респондентов, %
|
Поддержка семьи и друзей
|
34%
|
Занятие хобби
|
32%
|
Смена сферы деятельности
|
25%
|
Смена места работы
|
23%
|
Активное занятие спортом
|
19%
|
Переобучение
|
10%
|
Забота о ментальном здоровье
|
10%
|
Общение с ментором
|
2%
Интересно, что жители Санкт-Петербурга чувствуют профессиональный подъем из-за новых карьерных начинаний (36%), респонденты из Ростова-на-Дону чаще других обращаются за поддержкой к семье и друзьям (53%), а опрошенным из Краснодарского края помогает их любимое увлечение (43%).