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Самарцы чаще всего ощущают моральный подъем благодаря семье

23 февраля 2024 11:40
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Самарцы чаще всего ощущают моральный подъем благодаря семье

По результатам опроса, проведенного платформой «Авито Работа», больше трети (39%) россиян чувствуют профессиональный подъем именно весной. Другими популярными сезонами для карьерных достижений и перемен оказались лето (30%) и осень (15%). Наименее продуктивным временем года оказалась зима. Подъем работоспособности в этот момент ощущают всего 7% респондентов. 

Профессиональный подъем чаще всего россияне ощущают благодаря моральной поддержке семьи и друзей (34%) и занятию любимым хобби (32%).

Благодаря чему россияне ощущают профессиональный подъем

 

Ответ

Доля респондентов, %

Поддержка семьи и друзей

34%

Занятие хобби

32%

Смена сферы деятельности

25%

Смена места работы

23%

Активное занятие спортом

19%

Переобучение

10%

Забота о ментальном здоровье

10%

Общение с ментором

2%

 

Интересно, что жители Санкт-Петербурга чувствуют профессиональный подъем из-за новых карьерных начинаний (36%), респонденты из Ростова-на-Дону чаще других обращаются за поддержкой к семье и друзьям (53%), а опрошенным из Краснодарского края помогает их любимое увлечение (43%).

Теги: Опрос

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