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Самарцы чаще всего на чай оставляют в ресторанах, а больше всего — в отелях

20 июля 2023 10:25
79
самарцы чаще всего на чай оставляют в ресторанах, а больше всего — в отелях

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

В кафе и ресторанах чаевые оставляют 74% самарцев: каждый третий (32%) делает это всегда, а 42% — лишь в случаях, когда обслуживание было отличным. Каждый второй доплачивает за сервис таксистам: 7% — всегда, 43% — иногда. Курьеров благодарят деньгами 40%: 9% — постоянно, 31% — в случае оперативной доставки. 38% радуют чаевыми парикмахеров и мастеров салонов красоты: 15% — всегда, а 23% — в зависимости от результата.

Реже сверх счета платят в отелях и на автозаправках: в гостиницах на чай оставляют 27% горожан (6% — всегда, 21% — по ситуации), на мойках и заправках — 26% (8% — всегда, 18% — по ситуации).

Тем не менее самые щедрые чаевые — по-прежнему в гостиничной сфере: благодарные гости оставляют там в среднем по 440 руб. В ресторанах сверх счета платят в среднем 250 руб., в салонах красоты — 200. Среднестатистический пассажир такси готов поблагодарить водителя суммой в 100 руб. Курьерам достается 110 рублей сверх оплаты, а сотрудникам автомоек и заправок — 85 рублей.

Время проведения: 1—19 июля 2023 года

Теги: Опрос

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