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Самарцев серебряного возраста приглашают на танцевальный мастер-класс и вечер танцев

22 сентября 2023 10:28
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Самарцев серебряного возраста приглашают на танцевальный мастер-класс и вечер танцев
Это уже третий танцевальный вечер, организованный в рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия».
 

24 сентября пройдёт танцевальный вечер «Главное, ребята, сердцем не стареть!». На него приглашаются представители старшего поколения. Это уже третий танцевальный вечер, организованный в рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия».

Мероприятие состоится в ДК «Заря»(Самара, проезд (Мая, д.16), начало  в 14:00. На нём жители Самары смогут обучиться историко-бытовым бальным танцам под руководством опытных наставников  тренеров из танцевальной студии «Империя».

Присоединиться к проекту может любой желающий независимо от возраста. Главное  желание танцевать и хорошее настроение.

Организаторы обещают, что будут звучать и современные ритмы. Кстати, кавалеров хватит на всех, ведь вместе с жителями Самары серебряного возраста танцам будут обучаться и активисты «Молодой Гвардии».

Теги: Единая Россия

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