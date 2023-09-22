Самарцев серебряного возраста приглашают на танцевальный мастер-класс и вечер танцев

24 сентября пройдёт танцевальный вечер «Главное, ребята, сердцем не стареть!». На него приглашаются представители старшего поколения. Это уже третий танцевальный вечер, организованный в рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия».

Мероприятие состоится в ДК «Заря»(Самара, проезд (Мая, д.16), начало – в 14:00. На нём жители Самары смогут обучиться историко-бытовым бальным танцам под руководством опытных наставников – тренеров из танцевальной студии «Империя».

Присоединиться к проекту может любой желающий независимо от возраста. Главное – желание танцевать и хорошее настроение.

Организаторы обещают, что будут звучать и современные ритмы. Кстати, кавалеров хватит на всех, ведь вместе с жителями Самары серебряного возраста танцам будут обучаться и активисты «Молодой Гвардии».