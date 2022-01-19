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Самарцев раздражают голосовые сообщения от коллег и переписка во внеурочное время

19 января 2022 13:15
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Самарцев раздражают голосовые сообщения от коллег и переписка во внеурочное время

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос и выяснил, что больше всего отвлекает самарцев в рабочей переписке, приводит к напряженным отношениям с
начальством и членами коллектива.

Опрос проводили с 13 по 18 января среди 1810 жителей страны - в том числе и из Самарской области. Как показало исследование, 88% респондентов постоянно
присутствуют в рабочих чатах. Наиболее популярными мессенджерами для рабочей переписки оказались:

*       WhatsApp - 58%
*       Telegram - 19%
*       Viber - 5%
*       Skype - 4%
*       ICQ - 2%

Реже всего, согласно результатам опроса, для связи с коллегами или начальством респонденты прибегают только к электронной почте. Данный вариант
отметили лишь по два процента из опрошенных.

Как показало исследование, больше всего людей, которые общаются по работе в различных чатах раздражают (множественный выбор вариантов ответа): голосовые
сообщения - 38%, мемы - 19%, поздравительные открытки и видео - 35%, неграмотность коллег - 23%, непристойная и отталкивающая лексика - 17%,
перепалки, споры - 24%, разбивка одного предложения на несколько отдельных сообщений - 18%, обсуждение личной жизни - 15%, переписка во внеурочное
время - 30%, слишком частые сообщения - 25%.

Респонденты указали и на главные проблемы, которые периодически возникают у них из-за онлайн-общения по трудовым задачам: напряженность и недомолвки в
отношениях с руководством - 15%, ссоры с коллегами - 11%, выговоры от начальства - 12%.

Около 37% из опрошенных, которые присутствуют в рабочих чатах, признались, что вынуждены следить за сообщениями от коллег и начальства даже в период
своего отпуска. Жёсткого регламента на общение придерживаются в компаниях у 34% респондентов - суммарно около двух часов в трудовые будни, у 14%
опрошенных переписка может длиться весь рабочий день, но только в его пределах.

Теги: Опрос

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