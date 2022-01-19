Самарцев раздражают голосовые сообщения от коллег и переписка во внеурочное время

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Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос и выяснил, что больше всего отвлекает самарцев в рабочей переписке, приводит к напряженным отношениям с

начальством и членами коллектива.



Опрос проводили с 13 по 18 января среди 1810 жителей страны - в том числе и из Самарской области. Как показало исследование, 88% респондентов постоянно

присутствуют в рабочих чатах. Наиболее популярными мессенджерами для рабочей переписки оказались:



* WhatsApp - 58%

* Telegram - 19%

* Viber - 5%

* Skype - 4%

* ICQ - 2%



Реже всего, согласно результатам опроса, для связи с коллегами или начальством респонденты прибегают только к электронной почте. Данный вариант

отметили лишь по два процента из опрошенных.



Как показало исследование, больше всего людей, которые общаются по работе в различных чатах раздражают (множественный выбор вариантов ответа): голосовые

сообщения - 38%, мемы - 19%, поздравительные открытки и видео - 35%, неграмотность коллег - 23%, непристойная и отталкивающая лексика - 17%,

перепалки, споры - 24%, разбивка одного предложения на несколько отдельных сообщений - 18%, обсуждение личной жизни - 15%, переписка во внеурочное

время - 30%, слишком частые сообщения - 25%.



Респонденты указали и на главные проблемы, которые периодически возникают у них из-за онлайн-общения по трудовым задачам: напряженность и недомолвки в

отношениях с руководством - 15%, ссоры с коллегами - 11%, выговоры от начальства - 12%.



Около 37% из опрошенных, которые присутствуют в рабочих чатах, признались, что вынуждены следить за сообщениями от коллег и начальства даже в период

своего отпуска. Жёсткого регламента на общение придерживаются в компаниях у 34% респондентов - суммарно около двух часов в трудовые будни, у 14%

опрошенных переписка может длиться весь рабочий день, но только в его пределах.