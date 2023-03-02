Самарцам старше 40 лет проще всего устроиться на работу рабочим персоналом, в сферу услуг, продажи

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Исследование проводили среди 1710 россиян в возрасте 40 лет и старше, в том числе и в Самарской области. По данным опроса, сейчас в поиске работы находятся 35% респондентов старше 40 лет, 5% недавно нашли работу и устроились, остальные ответившие работают давно. Из тех участников опроса, которые заняты поиском работы, сложности испытывают 75% соискателей.

Также 55% респондентов, находящихся в поиске работы, отмечают, что за последний год не заметили изменений в отношении работодателей при трудоустройстве к сотрудникам старше 40 лет, им по-прежнему часто отказывают. Однако еще 45% опрошенных уверены, что их стали охотнее приглашать на собеседования и предлагать трудоустройство.

Среди трудностей, которые испытывают соискатели в возрасте 40 лет и старше, опрошенные перечисляют:

сложно найти работу с достойной оплатой – 76%,

сложнее ориентироваться в автоматизированных рабочих процессах, поэтому преимущества у более молодых кандидатов – 15%,

тяжело устроится работать по специальности– 9%.

Своими сильными сторонами в сравнении с молодежью старшие сотрудники считают: наличие более ценного опыта и багажа знаний (51%), заинтересованность в долгосрочной занятости (31%), более ответственный подход к работе (15%), адекватные зарплатные ожидания в сравнении с молодыми (3%).

Опрос показал, что соискателям старше 40 лет проще всего устроиться на работу рабочим персоналом, в сферу услуг, продажи, розничную торговлю, промышленность, образование, юридическую сферу. Напротив, предпочтение молодым кандидатам отдают в маркетинге, рекламе и PR, ИТ, банковской сфере, общепите.