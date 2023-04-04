Самарцам для счастья нужно 185 тысяч рублей в месяц

Я нашел ошибку
Главные новости:
Формирование исторической памяти и гражданской идентичности: самарские эксперты прокомментировали новый обучающий курс
Формирование исторической памяти и гражданской идентичности: самарские эксперты прокомментировали новый обучающий курс
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
в Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
В Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
21% профессионалов задумывается о смене сферы деятельности
21% профессионалов задумывается о смене сферы деятельности
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
Илья Резник отмечает 85-летие
Поэт-песенник Илья Резник отмечает 85-летие
В Жигулевске ученица 7-го класса упала с высоты
В Жигулевске ученица 7-го класса упала с высоты
Сызранец украл микроволновку, газовую плиту, две металлические бочки и 4 разобранных телевизора
Сызранец украл микроволновку, газовую плиту, две металлические бочки и 4 разобранных телевизора
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.95
0.63
EUR 84.62
0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
ЭкоСтройРесурс запускает в Самаре акцию по сбору макулатуры
В Краснодаре прошла торжественная церемония закрытия зимней Спартакиады молодежи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцам для счастья нужно 185 тысяч рублей в месяц

4 апреля 2023 09:32
170
Самарцам для счастья нужно 185 тысяч рублей в месяц

За 5 месяцев среднемесячная сумма, способная осчастливить россиянина, снизилась на 5%, а вот в городах-миллионниках запросы, напротив, выросли. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие более 20 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны, в том числе из Самары.

Жителям Самары для счастья нужно 185 тысяч рублей в месяц. В октябре 2022 года эта сумма равнялась 168 тыс. руб., в апреле 2022 – 160 тыс. руб., в ноябре 2021 – 158 тыс. руб., в мае 2021 – 155 тыс., в январе этого же года – 160 тыс. руб.

Сегодня среднестатистическому россиянину для счастья нужно 195 тыс. руб. в месяц, под новый год запросы были выше — 205 тыс. руб. Запросы мужчин превышают женские почти на 30% (220 и 170 тыс. руб. соответственно). Молодежи до 24 лет денег нужно меньше, чем россиянам старше 35 лет: 130 и 225 тыс. руб. в месяц. Стоимость счастья растет и с уровнем реальных доходов респондентов: 145 тыс. руб. у россиян с зарплатой до 50 000 руб. и 265 тыс. руб. у тех, кто зарабатывает более 80 000 руб. в месяц.

Во всех городах-миллионниках счастливая сумма за 5 месяцев выросла. На первом месте по ожиданиям — столица, здесь для счастья нужно 260 тыс. руб. в месяц (+4% к октябрю прошлого года). На втором — Санкт-Петербург: 230 тыс. руб. (+17%). Третью строку занимает Владивосток, в столице Приморского края денежный эквивалент счастья составляет 220 тыс. руб. в месяц (+10% с октября прошлого года). В топ-5 входят Ростов-на-Дону (210 тыс. руб., +2%) и Хабаровск (205 тыс. руб., +5%). Чуть подешевело счастье в Тюмени, Иркутске, Барнауле, Екатеринбурге, Волгограде и Ярославле (минус 1—5%). В относительном выражении денежные запросы больше всего выросли в Оренбурге, Северной столице, Ижевске и Пензе (плюс 13—18%).

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 508
Время проведения: 1—31 марта 2023 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 2500 респондентов — в общем опросе; 20500 респондентов в опросе населения городов-миллионников и полумиллионников — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других мегаполисов

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
каждый четвертый самарец нашел питомца на улице
04 апреля 2023, 11:22
Каждый четвертый самарец нашел питомца на улице
Самарцы ежемесячно тратят на домашних животных лишь от 2 до 5 тысяч рублей. Общество
121
Только 6% жителей Самарской области считают свою работу идеальной
03 апреля 2023, 10:49
Только 6% жителей Самарской области считают свою работу идеальной
Две трети жителей региона сообщили, что хотят уволиться, потому на текущем месте работы их не устраивает заработная плата. Общество
330
Компании в Самаре ужесточили правила поведения в социальных сетях для сотрудников
31 марта 2023, 09:24
Компании в Самаре ужесточили правила поведения в социальных сетях для сотрудников
Бизнес усиливает регулирование интернет-активности персонала. Общество
434
В центре внимания
в Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
4 апреля 2023  12:46
В Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
81
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
4 апреля 2023  12:38
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
69
В Самарской области появятся новые туристическое объекты
4 апреля 2023  10:58
В Самарской области появятся новые туристическое объекты
136
В 2023 году садово-дачные маршруты начинают работать с 15 апреля и до конца октября.
4 апреля 2023  10:27
В 2023 году садово-дачные маршруты начинают работать с 15 апреля и до конца октября
132
В Самаре официально стартовал месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. 
3 апреля 2023  12:25
В Самаре официально стартовал месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
1122
Весь список