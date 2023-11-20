Самарцам для комфортной жизни не хватает мебели для оформления рабочего места

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Подавляющему большинству россиян (44 процентам респондентов) для комфортной жизни не хватает мебели для оформления рабочего места. Недостающие дома детали назвали участники опроса онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», пишет «Газета.Ru».

Специалисты выяснили, что более половины снимающих дом или квартиру респондентов (70 процентов) недовольны условиями проживания. В собственном доме или квартире на отсутствие комфорта пожаловались 28 процентов опрошенных.

Помимо мебели для домашнего офиса, значительной доле россиян не хватает дома кондиционера — это указали 39 процентов респондентов. 25 процентам недостает систем хранения вещей и полного комплекта бытовой техники. Еще 13 процентам опрошенных важны дополнительные источники света, 10 процентам — текстиль, а восьми процентам — декор для дома.

По данным аналитиков, 54 процента россиян более года не могут обзавестись всем необходимым для комфорта. Около 33 процентов отвлекаются на спонтанные покупки, из-за этого денег на необходимые товары не хватает. 24 процента считают, что покупку пока можно отложить. 10 процентов россиян очень критично относятся к выбору товаров для дома, поэтому процесс покупки затягивается.

Ранее россияне рассказали, что в квартире мечты им важен акустический комфорт — отсутствие шума от соседей или звуков с улицы важно для 35,7 процента опрошенных, пишет Лента.