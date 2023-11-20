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Самарцам для комфортной жизни не хватает мебели для оформления рабочего места

20 ноября 2023 09:45
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Самарцам для комфортной жизни не хватает мебели для оформления рабочего места

Подавляющему большинству россиян (44 процентам респондентов) для комфортной жизни не хватает мебели для оформления рабочего места. Недостающие дома детали назвали участники опроса онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», пишет «Газета.Ru».

Специалисты выяснили, что более половины снимающих дом или квартиру респондентов (70 процентов) недовольны условиями проживания. В собственном доме или квартире на отсутствие комфорта пожаловались 28 процентов опрошенных.

Помимо мебели для домашнего офиса, значительной доле россиян не хватает дома кондиционера — это указали 39 процентов респондентов. 25 процентам недостает систем хранения вещей и полного комплекта бытовой техники. Еще 13 процентам опрошенных важны дополнительные источники света, 10 процентам — текстиль, а восьми процентам — декор для дома.

По данным аналитиков, 54 процента россиян более года не могут обзавестись всем необходимым для комфорта. Около 33 процентов отвлекаются на спонтанные покупки, из-за этого денег на необходимые товары не хватает. 24 процента считают, что покупку пока можно отложить. 10 процентов россиян очень критично относятся к выбору товаров для дома, поэтому процесс покупки затягивается.

Ранее россияне рассказали, что в квартире мечты им важен акустический комфорт — отсутствие шума от соседей или звуков с улицы важно для 35,7 процента опрошенных, пишет Лента.

Теги: Опрос

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