Самарцам даже в промзоне работается лучше, когда она чистая и опрятная

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Для качественной работы офисным сотрудникам нужна удобная мебель, тишина и хорошая освещенность. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие самарцы, работающие в офисах.

В топ-3 самых важных характеристик офиса, способных повысить продуктивность работы персонала, входят качественная мебель, низкий уровень шума и комфортная освещенность — их указали 56, 51 и 49% офисных работников соответственно.



Вид за окном многими работодателями принимается как данность, однако он имеет влияние на каждого пятого опрошенного. Судя по комментариям, даже в промзоне работается лучше, когда она чистая и опрятная. Для 15% респондентов важен дизайн помещения, цветовые решения в интерьере. Каждый девятый офисный сотрудник утверждает, что работает лучше, когда его окружают живые растения. 4% самарцев важны элементы декора офиса, создающие стиль и уют. Среди других менее популярных характеристик, влияющих на продуктивность работы, офисные сотрудники упоминали отсутствие посторонних запахов, регулярное проветривание помещений, простор, комфортный температурный режим.



Лишь 12% опрошенных отказываются признавать влияние характеристик офиса на продуктивность персонала, они утверждают, что могут работать где угодно.



Интересно, что мужчинам лучше работается в офисе с удобной мебелью. Женщины же более чувствительны к уровню шума в помещении.



Время проведения: 20—30 октября 2023 года