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Самарскую станцию скорой помощи наградили почетным знаменем «Организация эффективного социального партнерства в сфере труда»

1 мая 2025 19:35
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Награду вручили Затем Михаил Смирнов и Дмитрий Колесников.

В Самарской области сильны трудовые традиции. Не случайно сразу двум городам региона – Самаре и Сызрани – присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

На митинг-концерт на площадь Куйбышева в Самаре по давней традиции, встретить праздник пришли более 13 тысяч человек.

Со сцены собравшихся приветствовал первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов.

«У Первомая  богатая история. На протяжении долгих лет этот праздник имел разные акценты. Но всегда мы чествовали людей труда, отмечали вклад тружеников в достижения страны и нашей родной Самарской области. Здесь, сегодня, на этой великой площади, в городе Трудовой доблести, на нашей Куйбышевской земле, мы знаем и помним, что нам есть чем гордиться. Здесь и героические подвиги тружеников предприятий Безымянки в годы Великой Отечественной войны, и достижения Сергея Павловича Королёва и всей его команды по развитию космической программы, и труд  простых людей  в городе и на селе. И сегодня хочется сказать огромное спасибо  ветеранам труда,  наставникам, которые передают свой опыт следующему поколению. Для нас это огромная ответственность – беречь и укреплять трудовые традиции отцов и дедов. С праздником всех трудящихся, с Первомаем!», — поздравил жителей области от имени главы региона Вячеслава Федорищева председатель областного Правительства.

Теплые слова поздравлений в адрес трудящихся самарцев прозвучали и от председателя Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России» Сергея Черногаева, который приехал в Самару на празднование Первомая.

«В этом году Первомай проходит под особым девизом: «Доблестный труд — гарантия Победы!». Мы чествуем и героев фронта, и героев тыла, чьи подвиг и труд стали залогом свободы и мирной жизни. Сегодня как никогда нашей стране нужна сплоченность и слаженность действий всех ее граждан. Достижение национальных целей развития России невозможно без участия трудовых коллективов и внимания со стороны государства к Человеку труда», — приветствовал собравшихся профсоюзный лидер.

Затем Михаил Смирнов и Дмитрий Колесников наградили почетным знаменем «Организация эффективного социального партнерства в сфере труда» Самарскую городскую станцию скорой медицинской помощи.

«Самарская область очень сильна своими трудовыми династиями, трудовыми традициями, успехами. И сегодня у нас есть до сих пор на предприятиях в большом количестве трудовые династии, которые из поколения в поколение трудятся для того, чтобы наша страна была сильной,  для того, чтобы наша страна была независимой. И, конечно, сегодня для этих людей особенный праздник, потому что они чувствуют себя причастными к тому, что сегодня вершится в истории, они куют и щит, и меч нашей страны»,— отметил председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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