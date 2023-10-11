Самарскую семью убедили переехать из аварийного жилья в новую квартиру

169

Судебные приставы Промышленного района г. Самары убедили женщину, ее дочь и внучку переехать из аварийного жилья в новую квартиру. Семья проживала в ветхом жилье в районе Юнгородка.

Двухэтажный дом в районе Юнгородка подлежит сносу. Жилищная комиссия признала его аварийным. Семье выделили новое благоустроенное жилье в другом районе города. Сотрудники Департамента убедили молодую женщину с ребенком переехать, а вот с хозяйкой квартиры вопрос пришлось решать в суде.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Промышленного района г. Самары. Судебный пристав уведомил женщину о возбужденном исполнительном производстве и предупредил, чем может обернуться для должника уклонение от исполнения решения суда. Кроме того, сотрудник Службы аргументировал, что в новой квартире сделан ремонт и она пригодна для проживания, к тому же ее площадь не меньше площади прежнего помещения. В результате беседы с судебным приставом женщина переехать согласилась.

Сейчас семья проживает в комфортных условиях в одном из новых домов города. Судебные приставы окончили исполнительное производство фактическим исполнением.