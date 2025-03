Самарский врач-инфекционист: гепатит C уже многие годы является излечимым заболеванием 

178

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова:



" Вирусный гепатит С — острое или хроническое инфекционное заболевание, вызываемое различными генотипами вируса. При этом заболевании поражается преимущественно печень, однако могут повреждаться и другие важные органы, например, почки или сосуды различных органов.



Начальные формы заболевания могут протекать бессимптомно, человек не чувствует явных признаков болезни. У некоторых людей отмечаются неспецифические симптомы: слабость, повышенная утомляемость, головные боли. Если у человека проявляется кровотечение из носа и десен, пожелтение кожи и кожный зуд — это уже поздний этап.



Заражение чаще всего происходит, когда кровь инфицированного человека попадает в кровь или на поврежденную слизистую другого человека. При сдаче биохимического анализа крови некоторые показатели покажут отклонения от нормы. В этом году в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" по федеральной программе по борьбе с хроническими гепатитами при прохождении диспансеризации или профилактического осмотра пациенты старше 25 лет раз в 10 лет будут сдавать анализ крови на антитела к гепатиту С. В рамках прохождения диспансеризации специалисты также назначают дополнительные обследования: УЗИ брюшной полости, эластометрии печени, коагулограмму и гастроскопию.



Гепатит C уже многие годы является излечимым заболеванием. Прием курса специальных противовирусных препаратов приводит к полному удалению вируса из организма человека и выздоровлению от гепатита C. Курс лечения составляет около - 2-3 месяцев. Эффективность терапии достигается в 95-98% случаях. При игнорировании болезни вирус вызывает другие серьезные проблемы со здоровьем, такие как печеночная недостаточность, цирроз или рак печени.



Что делать для профилактики заражения и как не заразить других?



Отказаться от нанесения татуировок, пирсинга и необоснованных косметологических процедур. В случае их проведения обращаться в организации, имеющие необходимые разрешения на оказание соответствующих услуг, специалисты которых прошли обучение безопасным правилам работы и используют одноразовые простерилизованные инструменты.



В домашних условиях пользоваться только собственными бритвами, маникюрными принадлежностями, зубными щетками,полотенцами и другими средствами гигиены.



Использовать барьерные средства контрацепции.



Перед планированием беременности женщинам рекомендуется пройти обследование на вирус гепатита C.



Важно помнить: лечение гепатита С имеет много особенностей, поэтому назначать препараты должен только специалист."

Фото: минздрав СО