В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
ИКИ РАН: крупная вспышка снова происходит на Солнце
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%.
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
В завершение встречи сотрудники полиции призвали студентов активно распространять полученную информацию среди родственников и друзей, а также незамедлительно обращаться в полицию при любых признаках мошеннических действий.
В Самаре сотрудники регионального главка полиции провели беседу по кибербезопасности со студентами
Пешеход находился на проезжей части дороги без цели ее перехода.
В селе Подстепки грузовик сбил 63-летнего пешехода
Самарский театр «Мастерская» представил два спектакля на Всероссийском фестивале «Классика» в Москве

14 ноября 2025 13:29
129
Труппа представила юным московским зрителям мистическую рок-фантазию «Вий» и сценическую повесть «Муму».

Самарский театр для детей и молодежи «Мастерская» принял участие во Всероссийском фестивале «Классика», который стартовал в Москве в октябре и продолжится до апреля 2026 года. Труппа представила юным московским зрителям два спектакля по мотивам произведений из школьной программы – мистическую рок-фантазию «Вий» и сценическую повесть «Муму».

«В репертуаре наших театров – и «Мастерской», и других – немало постановок по классическим произведениям русской литературы. Для взрослых это возможность освежить в памяти школьную программу, а для детей такие спектакли – это практически уроки литературы, живые, наполненные голосом, жестами, эмоциями актеров. Поздравляю труппу с успешным выступлением на всероссийском фестивале, а жителей Самары приглашаю осенью и предстоящей зимой обязательно посетить наши театры», – сказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева. 

Мистическая рок-фантазия «Вий» была поставлена главным режиссером театра Александром Мальцевым в 2023 году. Классическое содержание одноименной повести Н.В. Гоголя представлено в необычном музыкальном оформлении: народная музыка, духовно-церковные песнопения и рок. Сценическая повесть по одноимённому рассказу И.С. Тургенева «Муму» – работа режиссера-постановщика и автора инсценировки Евгения Зимина, представленная публике в 2024 году к 170-летию со дня первой публикации рассказа «Муму». Показы в рамках фестиваля «Классика» прошли на сценах Дворца культуры и техники МАИ и Клуба писателей Центрального Дома Литераторов. 

«Фестиваль «Классика» мы посещаем второй раз. В прошлом году наш спектакль «Муму» произвел настоящий фурор – его смотрели дети пятых и шестых классов вместе с родителями и учителями. В том числе благодаря этому успеху нас пригласили повторно, и «Муму» мы показали уже дважды. В следующий раз нас ждут в марте с двумя другими спектаклями: это будет пластический спектакль «Демон» по произведению Михаила Лермонтова и «Шинель» по Н.В. Гоголю. Очень довольны и готовы радовать своим творчеством и московских, и самарских зрителей», – поделилась художественный руководитель театра «Мастерская» Ирина Сидоренко.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Москва Самара

В ходе диалога были подведены итоги деятельности реготделения за отчетный период и определены перспективные планы развития на 2026 год.
13 ноября 2025, 22:35
Вячеслав Федорищев и Артур Орлов обсудили развитие Движения Первых Самарской области
В ходе диалога были подведены итоги деятельности реготделения за отчетный период и определены перспективные планы развития на 2026 год. Политика
743
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
13 ноября 2025, 14:16
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве. Общество
649
Президент отметил важность создания качественной спортивной инфраструктуры для юных поколений и продвижения масштабных любительских состязаний.
05 ноября 2025, 11:29
Путин поприветствовал участников форума "Россия - спортивная держава"
Президент отметил важность создания качественной спортивной инфраструктуры для юных поколений и продвижения масштабных любительских состязаний. Общество
910
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
130
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
152
Стартовало пилотное тестирование инновационной технологии подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера MAX в торговой сети «Магнит».
14 ноября 2025  10:57
Самарская область стала пилотным регионом тестирования технологии подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX
227
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
618
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
964
