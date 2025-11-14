Самарский театр «Мастерская» представил два спектакля на Всероссийском фестивале «Классика» в Москве

129

Самарский театр для детей и молодежи «Мастерская» принял участие во Всероссийском фестивале «Классика», который стартовал в Москве в октябре и продолжится до апреля 2026 года. Труппа представила юным московским зрителям два спектакля по мотивам произведений из школьной программы – мистическую рок-фантазию «Вий» и сценическую повесть «Муму».



«В репертуаре наших театров – и «Мастерской», и других – немало постановок по классическим произведениям русской литературы. Для взрослых это возможность освежить в памяти школьную программу, а для детей такие спектакли – это практически уроки литературы, живые, наполненные голосом, жестами, эмоциями актеров. Поздравляю труппу с успешным выступлением на всероссийском фестивале, а жителей Самары приглашаю осенью и предстоящей зимой обязательно посетить наши театры», – сказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.



Мистическая рок-фантазия «Вий» была поставлена главным режиссером театра Александром Мальцевым в 2023 году. Классическое содержание одноименной повести Н.В. Гоголя представлено в необычном музыкальном оформлении: народная музыка, духовно-церковные песнопения и рок. Сценическая повесть по одноимённому рассказу И.С. Тургенева «Муму» – работа режиссера-постановщика и автора инсценировки Евгения Зимина, представленная публике в 2024 году к 170-летию со дня первой публикации рассказа «Муму». Показы в рамках фестиваля «Классика» прошли на сценах Дворца культуры и техники МАИ и Клуба писателей Центрального Дома Литераторов.



«Фестиваль «Классика» мы посещаем второй раз. В прошлом году наш спектакль «Муму» произвел настоящий фурор – его смотрели дети пятых и шестых классов вместе с родителями и учителями. В том числе благодаря этому успеху нас пригласили повторно, и «Муму» мы показали уже дважды. В следующий раз нас ждут в марте с двумя другими спектаклями: это будет пластический спектакль «Демон» по произведению Михаила Лермонтова и «Шинель» по Н.В. Гоголю. Очень довольны и готовы радовать своим творчеством и московских, и самарских зрителей», – поделилась художественный руководитель театра «Мастерская» Ирина Сидоренко.

Фото: пресс-служба администрации Самары