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Самарский росгвардеец стал лауреатом общественной акции «Благородство»

30 ноября 2022 10:55
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Самарский росгвардеец стал лауреатом общественной акции «Благородство»

Сотрудник Росгвардии из Самары Михаил Самойлов стал лауреатом областной общественной акции «Благородство». Являясь прирожденным организатором, офицер неизменно занимает активную жизненную позицию. Командир роты вневедомственной охраны победил в номинации «Добровольчество» - на протяжении ряда лет Михаил Самойлов активно занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи.

Благодаря усилиям офицера в регионе появилось несколько юнармейскиих отрядов. Шефство над одним из них, под названием «Ночной дозор», взяли непосредственно сотрудники вневедомственной охраны. Будущие защитники Отечества расширяют кругозор и активно получают знания сверх школьной программы. Главную свою задачу капитан полиции Самойлов видит в том, чтобы воспитать из сегодняшних школьников настоящих патриотов.

В этом году акция «Благородство» стала юбилейной – она проводится уже в двадцать пятый раз. Ее организаторами выступают местное отделение Союза журналистов России и Ассоциация творческих союзов Самарской области. Цель акции – найти неравнодушных, сострадательных и благородных людей. Это могут быть добровольцы и волонтеры; те, кто борется со стихией или спасает жизни.

Для участия в «Благородстве» поступило несколько сотен заявок. В этом году самым юным участником акции стал 12-летний Егор Ямашев. Школьник спас шестилетнюю девочку, которая упала в озеро и стала тонуть. Награду ему, а также другим лауреатам «Благородства» в номинации «Спасение» вручал начальник Управления Росгвардии по Самарской области Александр Эсауленко.

«Благородство» для подразделений Росгвардии имеет огромное значение. Участием в этой акции мы хотим показать, что наши военнослужащие и сотрудники в первую очередь граждане своей страны. Они не только проявляют героизм во время выполнения своих служебных обязанностей, но и проявляют сострадание в обычных житейских ситуациях», - рассказал генерал-майор полиции Александр Эсауленко самарским журналистам.

Теги: Росгвардия

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