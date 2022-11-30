Самарский росгвардеец стал лауреатом общественной акции «Благородство»

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Сотрудник Росгвардии из Самары Михаил Самойлов стал лауреатом областной общественной акции «Благородство». Являясь прирожденным организатором, офицер неизменно занимает активную жизненную позицию. Командир роты вневедомственной охраны победил в номинации «Добровольчество» - на протяжении ряда лет Михаил Самойлов активно занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи.

Благодаря усилиям офицера в регионе появилось несколько юнармейскиих отрядов. Шефство над одним из них, под названием «Ночной дозор», взяли непосредственно сотрудники вневедомственной охраны. Будущие защитники Отечества расширяют кругозор и активно получают знания сверх школьной программы. Главную свою задачу капитан полиции Самойлов видит в том, чтобы воспитать из сегодняшних школьников настоящих патриотов.

В этом году акция «Благородство» стала юбилейной – она проводится уже в двадцать пятый раз. Ее организаторами выступают местное отделение Союза журналистов России и Ассоциация творческих союзов Самарской области. Цель акции – найти неравнодушных, сострадательных и благородных людей. Это могут быть добровольцы и волонтеры; те, кто борется со стихией или спасает жизни.

Для участия в «Благородстве» поступило несколько сотен заявок. В этом году самым юным участником акции стал 12-летний Егор Ямашев. Школьник спас шестилетнюю девочку, которая упала в озеро и стала тонуть. Награду ему, а также другим лауреатам «Благородства» в номинации «Спасение» вручал начальник Управления Росгвардии по Самарской области Александр Эсауленко.

«Благородство» для подразделений Росгвардии имеет огромное значение. Участием в этой акции мы хотим показать, что наши военнослужащие и сотрудники в первую очередь граждане своей страны. Они не только проявляют героизм во время выполнения своих служебных обязанностей, но и проявляют сострадание в обычных житейских ситуациях», - рассказал генерал-майор полиции Александр Эсауленко самарским журналистам.