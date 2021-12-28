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Самарский ОМОН в 33-й раз отметил день образования отряда

28 декабря 2021 10:16
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Самарский ОМОН в 33-й раз отметил день образования отряда

ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области отметил очередную годовщину со дня образования. К празднованию памятной даты добавилось и то, что в этом году, в соответствии с распоряжением директора Федеральной службы войск национальной гвардии России, отряд получил собственное имя.

В торжественных мероприятиях принял участие начальник Управления Росгвардии по Самарской области Александр Эсауленко. Генерал-майор полиции вместе с командованием и ветеранами отряда почтили память стражей правопорядка, погибших при выполнении служебного долга – мемориал в их честь сооружен в холле здания, в котором базируется подразделение. Затем бойцам ОМОН, наиболее отличившимся в деле обеспечения общественной безопасности, вручили ведомственные награды и новые погоны – сотрудникам присвоили очередные специальные звания.

«В этом году самарский ОМОН получил свое собственное наименование. Теперь он называется «Утес». Действительно, утес – это символ надежности, символ того, что все задачи, поставленные самарскому ОМОНу, будут выполнены точно и в срок. Уверен, что отряд будет и впредь продолжать честно служить Родине и останется одним из лучших спецподразделений нашего региона» - рассказал начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

Только в этом году при содействии бойцов ОМОН задержано порядка 80 подозреваемых в совершении различных тяжких преступлений. У злоумышленников изъято более 20 единиц оружия и почти 25 миллионов рублей.

Теги: Росгвардия

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