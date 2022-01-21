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Самарских школьников учат правильному поведению на льду

21 января 2022 13:27
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Самарских школьников учат правильному поведению на льду

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам продолжают выезжать в образовательные и спортивные учреждения региона с целью предупреждения несчастных случаев с детьми на льду открытых водоемов.

На днях инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области приехали в гости к воспитанникам спортивной школы олимпийского резерва №6. Один из объектов спортшколы находится на водно-спортивной базе «Сухая Самарка». Там ребята обучаются академической гребле и гребле на байдарках и каноэ. Вода для них – привычная стихия, но в зимний период об опасности нахождения на замерзших водоемах должны знать все. Ведь именно зимой любимыми видами активного отдыха у детей становятся катание на коньках, лыжах и тюбинге на покрытых льдом озерах, реках и прудах, что не всегда безопасно.

Инспектор государственной инспекции по маломерным судам Наталья Нестерова рассказала юным спортсменам, что несмотря на низкие температуры, на реках, в местах быстрого течения, могут образовываться промоины, и толщина льда может быть недостаточной, чтобы выдержать вес человека. Не менее опасным может быть лед у зарослей прошлогодней растительности, у коряг, затопленного кустарника, около прорубей и в местах, где в водоем впадают ручьи и бьют источники.

Наталья Васильевна привела примеры несчастных случаев, произошедших на водных объектах региона в прошлом году, объяснила их причины и напомнила ребятам о правилах поведения в экстремальной ситуации: что делать и как оказать первую помощь при несчастном случае на воде и, главное, как избежать чрезвычайных ситуаций.

Во время мероприятия ребята примерили спасательный жилет, повторили номера телефонов экстренных служб, а для закрепления полученных знаний получили памятки с основными правилами безопасности на льду.

Теги: МЧС

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