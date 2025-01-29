Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре на ул. Демократической большегруз сбил пешехода
В Самаре на ул. Демократической большегруз сбил пешехода
Спортсмены Самарской области завоевали медали соревнований по адаптивному тхэквондо
Спортсмены Самарской области завоевали медали соревнований по адаптивному тхэквондо
Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК
Иван Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК
В Самаре проверили развлекательные заведения
В Самаре проверили развлекательные заведения
В ГД предложили разрешить сдавать на права экстерном
В ГД предложили разрешить сдавать на права экстерном
билайн отмечает заметный рост спроса на сервисы по информационной безопасности в 2024 году
Билайн отмечает заметный рост спроса на сервисы по информационной безопасности в 2024 году
Сызранец хранил наркотик в сувенирном лапте
Сызранец хранил наркотик в сувенирном лапте
В Самаре из-за ДТП транспорт может временно ходить хуже
В Самаре из-за ДТП транспорт может временно ходить хуже
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.97
0.84
EUR 101.6
-1.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В областном центре пройдет лекция «Первый дореволюционный микрорайон Самары»
Самарские предприниматели приглашаются к участию в мастер-классе
В Самаре пройдет февральский цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарских росгвардейцев благодарят за помощь на дороге

29 января 2025 09:20
165
Самарских росгвардейцев благодарят за помощь на дороге

В вечернее время патрульный экипаж Росгвардии помог водителю-иностранцу, попавшему в безвыходную ситуацию.

В вечернее время экипаж МОВО Росгвардии по Безенчукскому району находился на маршруте патрулирования. На въезде в поселок Безенчук стражи правопорядка обратили внимание на автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Предположив, что водителю нужна помощь, росгвардейцы остановились узнать, что случилось.

Выяснилось, что автомобилист, являющийся гражданином республики Беларусь, вместе со своей семьей ехал в гости к родственникам. Однако, машина попала в глубокую выбоину на дороге, оба передних колеса оказались пробиты, вдобавок погасла одна фара. Вызвать помощь мужчина не мог, так как в этом месте отсутствовала сотовая связь, никто из проезжавших мимо водителей не останавливался.

Сотрудники Росгвардии доложили о случившемся дежурному, затем приняли решение на своем служебном автомобиле доставить находившихся в машине двух женщин и малолетнего ребенка к их родственникам в поселке Безенчук. После этого патрульные вернулись и помогли водителю поменять пробитые колеса, после чего продолжили несение службы.

Мать водителя написала благодарственное письмо руководству Росвгардии. «Ваши подчиненные появились, словно ангелы с небес» - пишет женщина. В настоящее время решается вопрос о поощрении сотрудников вневедомственной охраны, оказавших помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Региональное управление Росгвардии подвело итоги работы в 2024 году в Самаре
23 января 2025, 09:29
Региональное управление Росгвардии подвело итоги работы в 2024 году в Самаре
Открывая совещание, полковник полиции Евгений Панков отметил, что со всеми поставленными задачами управление в целом справилось. Общество
391
Сотрудникам Росгвардии в Самаре вручили ключи от 20 новых служебных автомобилей «Москвич»
21 января 2025, 09:36
Сотрудникам Росгвардии в Самаре вручили ключи от 20 новых служебных автомобилей «Москвич»
В мероприятии принял участие начальник тероргана ведомства полковник полиции Евгений Панков. Общество
516
В Самарской области росгвардейцы потушили загоревшийся грузовик
10 января 2025, 09:36
В Самарской области росгвардейцы потушили загоревшийся грузовик
Благодаря решительным действиям правоохранителей удалось избежать серьезных последствий. Происшествия
1139
В центре внимания
В Самаре из-за ДТП транспорт может временно ходить хуже
29 января 2025  12:47
В Самаре из-за ДТП транспорт может временно ходить хуже
88
На встрече с Президентом РФ Вячеслав Федорищев доложил о строительстве школ и больниц в Самарской области
29 января 2025  10:52
На встрече с Президентом РФ Вячеслав Федорищев доложил о строительстве школ и больниц в Самарской области
231
В Самарской области состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Вячеслава Федорищева
29 января 2025  10:23
В Самарской области состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Вячеслава Федорищева
278
Самарская область станет флагманом страны по развитию беспилотной авиации
29 января 2025  10:18
Самарская область станет флагманом страны по развитию беспилотной авиации
171
Владимир Путин ознакомился с процессами разработки, сборки и испытаний БПЛА.
28 января 2025  22:19
Владимир Путин с рабочим визитом посетил научно-производственный центр беспилотных авиасистем
555
Весь список