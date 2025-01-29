Самарских росгвардейцев благодарят за помощь на дороге

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В вечернее время патрульный экипаж Росгвардии помог водителю-иностранцу, попавшему в безвыходную ситуацию.

В вечернее время экипаж МОВО Росгвардии по Безенчукскому району находился на маршруте патрулирования. На въезде в поселок Безенчук стражи правопорядка обратили внимание на автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Предположив, что водителю нужна помощь, росгвардейцы остановились узнать, что случилось.

Выяснилось, что автомобилист, являющийся гражданином республики Беларусь, вместе со своей семьей ехал в гости к родственникам. Однако, машина попала в глубокую выбоину на дороге, оба передних колеса оказались пробиты, вдобавок погасла одна фара. Вызвать помощь мужчина не мог, так как в этом месте отсутствовала сотовая связь, никто из проезжавших мимо водителей не останавливался.

Сотрудники Росгвардии доложили о случившемся дежурному, затем приняли решение на своем служебном автомобиле доставить находившихся в машине двух женщин и малолетнего ребенка к их родственникам в поселке Безенчук. После этого патрульные вернулись и помогли водителю поменять пробитые колеса, после чего продолжили несение службы.

Мать водителя написала благодарственное письмо руководству Росвгардии. «Ваши подчиненные появились, словно ангелы с небес» - пишет женщина. В настоящее время решается вопрос о поощрении сотрудников вневедомственной охраны, оказавших помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.