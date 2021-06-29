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Самарские судебные приставы будут искать должников на Волге

29 июня 2021 09:51
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Самарские судебные приставы будут искать должников на Волге

Судебные приставы региона проверят владельцев водных транспортных средств на наличие долгов. В Самарской области стартовала акция «Должник на воде».

 В ходе акции «Должник на воде» граждане-владельцы водных транспортных средств  проверят на наличие задолженностей по различным категориям исполнительных производств. Гражданам, которые окажутся в списке должников, будет предложено оплатить задолженность на месте с помощью POS-терминала, а также будут даны разъяснения о мерах принудительного характера, которые могут быть приняты к должнику в соответствии с Федеральным законом № 229 «Об исполнительном производстве». Помимо этого владельцев маломерных судов и их пассажиров познакомят с работой сервиса «Банк данных исполнительных производств» (https://r63.fssp.gov.ru/iss/ip), с помощью которого можно не только узнать о своих долгах, но и оплатить их, не выходя из дома. 

Первый рейд прошел 25 июня в акватории рек, окружающих г. Самару. В ходе проверки владельцев судов, было выявлено 2 должника. Мужчинам вручили требования о явке на прием к судебным приставам, на котором они должны будут предъявить квитанции о ранее произведенной напрямую взыскателю оплате.

Мероприятие будет проходить на территории г. Самары, г. Тольятти и других населенных пунктов региона совместно с ГИМС  МЧС России по Самарской области. 

Акция продлится до начала сентября. 

Теги: акция Волга Должник на воде должники судебные приставы

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