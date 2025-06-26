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Самарские росгвардейцы подвели промежуточные итоги операции «Оружие»

26 июня 2025 13:22
98
Самарские росгвардейцы подвели промежуточные итоги операции «Оружие»

Жители Самарской области по-прежнему имеют возможность на возмездной основе сдать незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества. Процесс организован в соответствии с государственной программой «Обеспечение правопорядка в Самарской области» в рамках выделенного на эти цели финансирования.

Сдать незаконно хранившиеся предметы может любой гражданин. При этом право на получение денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранившихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств имеют граждане в возрасте старше 18 лет.

Денежное вознаграждение предусмотрено как за сданное служебное и боевое стрелковое, так и за гражданское оружие (которое не состояло на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардии). Например, размер вознаграждения за огнестрельное охотничье оружие с нарезным стволом составляет 6 000 рублей, за гладкоствольное – 3 000, за оружие ограниченного поражения (травматические револьверы и пистолеты) – 4 000 рублей.

С начала этого года жители Самарской области добровольно сдали несколько единиц незаконно хранившегося оружия, боеприпасов промышленного изготовления, в том числе три гранаты, а также нарезные и гладкоствольные патроны. Общая сумма выплат составила порядка 60 тысяч рублей.

Под добровольной сдачей понимается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле или сообщение о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения. При этом лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности.

 

Теги: Росгвардия

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