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Самарские работодатели рассказали, как относятся к служебным романам

14 февраля 2024 10:17
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Самарские работодатели рассказали, как относятся к служебным романам

Опрос проводился с 5 по 12 февраля методом онлайн-анкетирования среди 1985 руководителей компаний и начальников отделов в возрасте 25-55 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Самарской области.

По данным исследования, 19% работодателей недовольны, когда в его организации возникают любовные романы, при этом 62% относятся к симпатии между коллегами нейтрально, и еще 19% – положительно.

Кроме того, 37% участников опроса считают, что служебные романы негативно сказываются на рабочих результатах. Как показывают наблюдения работодателей за влюбленными сотрудниками, в основном они часто отвлекаются на совместные беседы, перекуры и чаепития (84%), часто опаздывают и задерживаются на обеденных перерывах (75%), ведут постоянные переписки в рабочих или личных мессенджерах (61%), становятся сообщниками и прикрывают ошибки друг друга (11%). Еще 71% отмечают, что в коллективе появляется множество сплетен, которые плохо влияют на рабочую обстановку.

Согласно результатам опроса, 73% респондентов отметили, что в их практике служебные романы благополучно закончились свадьбой. Но при этом 17% работодателей все-таки не устраивает, когда супруги трудятся в одном коллективе.

Теги: Опрос

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