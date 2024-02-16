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Самарские работодатели рассказали, как борются с выгоранием сотрудников

16 февраля 2024 09:59
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Самарские работодатели рассказали, как борются с выгоранием сотрудников

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования с 29 января по 7 февраля среди 1710 начальников отделов и руководителей компаний во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Самарской области.

По данным исследования, абсолютное большинство (92%) представителей компаний отметили, что за год их сотрудники столкнулись со стрессом и выгоранием. При этом 11% работодателей считают, что это не проблема компании, а личные переживания конкретного сотрудника. 

Как правило об эмоциональном и физическом истощении работников в компании узнают от руководителей отделов (35%) и специалистов по работе с персоналом (7%), с помощью личных встреч (23%) и онлайн-опросов (13%), еще 22% отмечают, что сотрудники сами обращаются напрямую к работодателю и рассказывают о проблеме.

По мнению работодателей, в топ-5 стрессовых ситуаций, которые влияют на моральное и физическое истощение сотрудников, вошли (множественный выбор вариантов ответа):

  • большой объем задач — 71%;
  • давление по срокам выполнения задач — 60%;
  • поиски решений в конфликтных ситуациях — 50%;
  • неадекватное поведение начальства — 41%;
  • стихийное планирование — 33%.

Первым признаком выгорания руководители считают раздражительность сотрудника (82%), далее следуют падение эффективности рабочих результатов (72%), пессимистичные настроения (68%), тревожное состояние (59%), постоянные конфликты работника при решении рабочих задач (51%), гиперчувствительность к критике (48%). 

В пятерку наиболее подверженных эмоциональному и физическому истощению попали менеджеры по продажам, бухгалтеры, экономисты, работники сферы услуг, финансисты, логисты и медицинские работники.

Основными методами борьбы со стрессом и выгоранием работодатели считают (множественный выбор вариантов ответа): краткосрочный отпуск на пару дней (54%), индивидуальную работу с сотрудником, испытывающим сложности (33%), встречи с психологом (20%), перевод в другой отдел/на другую должность (6%).

Как отмечают руководители, чувство защищенности у сотрудников в основном формируют (множественный выбор вариантов ответа): стабильная зарплата (86%), дружелюбная атмосфера в коллективе (74%), адекватное руководство (63%), уютный офис (42%), ДМС (30%), репутация компании (17%).

Теги: Опрос

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