Самарские непрофессиональные лепщики пельменей готовы к рекорду России

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Стили лепки пельменей на заключительном полуфинале «Пельмениады» в Кинельском районе удивили жюри.

В День России в Кинельском районе прошел второй полуфинал чемпионата по лепке пельменей. Отборочные туры шли в поселениях района с февраля и азарт соревнований от этапа к этапу только накалялся. Полуфиналы «вкусных соревнований» определили членов команды региона, которая будет бороться за честь Самарской области по установке рекорда России по скоростной лепке пельменей. «Мама миа! Потрясающе! Невероятно! Ум отъешь!» - это всего лишь часть комментариев, доносившихся с ряда профессиональных дегустаторов.

«Мы несколько раз вносили изменения в положение о соревнованиях: нестандартный, творческий подход в презентациях команд – участниц, уникальные подачи любимого россиянами блюда, просто заставила нас сделать это»,- рассказал председатель оргкомитета «Пельмениады», депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин.

Страсти на соревнованиях кипели такие, что в последнем полуфинале были уже не три, а восемь членов жюри, чтобы полностью исключить субъективность и случайность выбора лучших лепщиков. При том, один из членов жюри – знает все тонкости о вкусной еде, тенденциях ресторанной индустрии, это Константин Маковецкий - руководитель самарской гильдии шеф-поваров. «Потрясающая техника лепки пельменей,- комментировал онлайн маэстро в социальных сетях,- мы видим классический русский стиль, стиль лепки «варениками», стиль лепки равиоли, «косичкой»! Шеф- повар был так очарован навыками и азартом команд, что пообещал непременно приехать на финальные игры и быть свидетелем устанавливаемых рекордов.

А достижения, под пристальным взором экспертов из Книги Рекордов России будут устанавливать сразу два: самый маленький пельмень и максимальное количество пельменей, слепленных за десять минут.

«Мама миа, брависсимо, грация»! – а это не слова их итальянского кинофильма, это оценка вкусовых качеств пельменей и эмоций от «Пельмениады» члена жюри, Джона Рэндольфа Пеппера - итальянского фотографа, сценариста, режиссёра и продюсера множества кино- и театральных постановок, великого гурмана и, как оказалось, теперь и фаната «Пельмениады».

«Осталось всего две недели до ответственного финала, до установки рекордов России. 26 июня мы вновь соберемся в Кинельском районе, на этот раз в поселке Комсомольский, чтобы провести добрый, веселый, открытый, вкусный и незабываемый праздник «Пельмениада». Ждем в гости всех жителей Самарской области!» - депутат Александр Живайкин смело приглашает жителей Самарской области на кульминацию «Пельмениады» и заявляет, что пельменей участники соревнований слепят на всех!



