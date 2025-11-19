Самарские молодогвардейцы доложили Дмитрию Медведеву о развитии БПЛА и гуманитарной помощи Донбассу

Генеральный директор БАС «Самара», выпускник первого потока Президентской программы «Время Героев» и федерального проекта «ПолитЗавод» Константин Яшин рассказал о мощностях предприятия и его работе с молодёжью. В апреле 2025 года на площадке завода прошёл первый студенческий форум «Инициатива создавать», который объединил более 1000 участников из 11 регионов страны.

Особое внимание в своём выступлении Яшин уделил вопросу технологического суверенитета: «Вопрос технологического суверенитета для нашей страны сегодня — это не абстрактная политическая концепция, а вопрос нашего национального выживания, безопасности и достойного места в мире. Мы не можем и не должны зависеть от чужих решений... История последних лет ясно показала: чужая технология — это не удобство, а «технологическая удавка» на шее государства... Как отмечает Президент Владимир Владимирович Путин, сегодня важно не упустить момент... мы обязаны развивать своё ПО, чтобы не зависеть от «партнёров»».

Он также подчеркнул амбициозную роль «Молодой Гвардии»: «Перед Молодой Гвардией, как перед молодёжным крылом Партии, стоит амбициозная задача: нам критически важно сохранять молодёжь внутри нашей страны, популяризировать науку, продвигать внедрение инноваций, не допускать «утечки мозгов»... Это не про гранты, это про системную работу».

Отдельной благодарности Дмитрия Анатольевича Медведева за работу в рамках гуманитарных миссий на Донбассе был удостоен Антон Родионов – руководитель Регионального штаба Самарского отделения «Молодой Гвардии».

«За 3 года силами неравнодушных жителей Самарской области, членов и сторонников партии «Единая Россия», молодогвардейцев региона было собрано свыше 900 тонн гуманитарной помощи, также 280 человек из МГЕР стали участниками двухнедельных миссий в гуманитарные центры Донбасса. Наши ребята помогают в госпиталях Донецка и Луганска, помогают с оформлением документов, доставкой гуманитарки в Мариуполе, Северодонецке и Лисичанске. Эта награда — признание заслуг всех самарских ребят, кто своими руками помогает Донбассу и нашим вооружённым силам. Эту работу мы будем продолжать до победного», — отметил Антон.

Напомним, число активистов МГЕР в Самарской области более 1200 человек. Партия «Единая Россия» и её молодёжное крыло «Молодая Гвардия» продолжают укреплять созидательный потенциал, объединяя энергичную молодёжь для решения важнейших общенациональных задач.