Самарские лесоводы обновят более 26 тысяч км минерализованных полос

Устройство и обновление минерализованных полос – важная составляющая противопожарного обустройства лесов. Такие полосы представляют собой искусственно созданные широкие борозды на поверхности земли, которые предполагают очистку линий от горючих материалов до сплошного минерального слоя почвы.

На начало сентября работы по обновлению минполос на территории гослесфонда региона выполнены на более, чем 70% от плана текущего года. Специалисты не только ухаживают за имеющимися минполосами, но и создают новые – в этом году уже выполнены работы по их устройству протяженностью порядка 160 км.

«Полосы могут зарастать травой весной и летом, а осенью их накрывает листопад. И чтобы минполосы не теряли свою противопожарную функцию, мы проводим их обновление минимум дважды в течение пожароопасного сезона», – прокомментировал руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минприроды региона Евгений Пенин.

Такие работы ведутся с помощью тракторов с лесопожарными плугами. В прошлом году благодаря поддержке правительства Самарской области было закуплено 10 новых тракторов, которые могут применяться как для противопожарных мероприятий, так и лесохозяйственных работ. Всего в арсенале лесных управлений региона более 130 единиц различной техники. По нацпроекту «Экологическое благополучие», который реализуется по решению президента России В.В. Путина, планируется приобрести ещё 15 единиц до 2030 года.

«Эффективность минполосы зависит от двух факторов: ширины и качества очистки. За один проход навесное оборудование трактора обеспечивает вскрытие слоя почвы на ширину до 2 метров. Этого достаточно, чтобы обеспечить барьер для низового пожара», – добавил Пенин.

Также в этом году на территории гослесфонда обновили и установили 355 информационных стендов, оборудовали 192 шлагбаума. Продолжается благоустройство зон отдыха граждан в лесах, практически завершены мероприятия по эксплуатации и содержанию лесных дорог для транспортной доступности лесов в целях проведения работ по их защите, охране и воспроизводству.

Фото: Минприроды Самарской области