Сильнейшие участники получат приглашение на очные соревнования, которые состоятся 27 сентября в Самаре во Дворце спорта легкой атлетики на улице Физкультурной.
Спортсменов-любителей приглашают принять участие в областном фестивале «ГТО - одна страна, одна команда!»
6 сильнейших команд ветеранов СВО встретятся во Владивостоке на Кубке по следж-хоккею «Герои нашего времени».
Сборная региона сыграет на турнире по следж-хоккею в рамках ВЭФ
С 5 по 6 сентября в областной столице пройдет VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя» – символ братства и духовного единства народов, исторической памяти и преемственности поколений.
В Струковскоу саду состоится торжественное открытие фестиваля «Самарское знамя»
«Производительность 360» — это ключевое мероприятие в стране по обмену опытом в сфере бережливого производства.
Делегация Самарской области примет участие в VII федеральном форуме  «Производительность 360»
Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России и охватит все регионы страны.
Жителей губернии приглашают проверить уровень цифровой грамотности
Жители просили руководителя области помочь с решением вопроса ремонта подъездных путей и благоустройства данного населенного пункта.
Благоустройство поселка «Юбилейный»: губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
Прошло траурное мероприятие, посвящённое памяти погибших военнослужащих и граждан, отдавших свои жизни за Победу.
Сотрудники ИК-10 УФСИН СО организовали для осужденных воспитательное мероприятие в память о павших во Второй мировой войне
Самарские лесоводы обновят более 26 тысяч км минерализованных полос

3 сентября 2025 14:58
147
Устройство и обновление минерализованных полос – важная составляющая противопожарного обустройства лесов.

Устройство и обновление минерализованных полос – важная составляющая противопожарного обустройства лесов. Такие полосы представляют собой искусственно созданные широкие борозды на поверхности земли, которые предполагают очистку линий от горючих материалов до сплошного минерального слоя почвы.

На начало сентября работы по обновлению минполос на территории гослесфонда региона выполнены на более, чем 70% от плана текущего года. Специалисты не только ухаживают за имеющимися минполосами, но и создают новые – в этом году уже выполнены работы по их устройству протяженностью порядка 160 км.

«Полосы могут зарастать травой весной и летом, а осенью их накрывает листопад. И чтобы минполосы не теряли свою противопожарную функцию, мы проводим их обновление минимум дважды в течение пожароопасного сезона», – прокомментировал руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минприроды региона Евгений Пенин. 

Такие работы ведутся с помощью тракторов с лесопожарными плугами. В прошлом году благодаря поддержке правительства Самарской области было закуплено 10 новых тракторов, которые могут применяться как для противопожарных мероприятий, так и лесохозяйственных работ. Всего в арсенале лесных управлений региона более 130 единиц различной техники. По нацпроекту «Экологическое благополучие», который реализуется по решению президента России В.В. Путина, планируется приобрести ещё 15 единиц до 2030 года. 

«Эффективность минполосы зависит от двух факторов: ширины и качества очистки. За один проход навесное оборудование трактора обеспечивает вскрытие слоя почвы на ширину до 2 метров. Этого достаточно, чтобы обеспечить барьер для низового пожара», – добавил Пенин. 

Также в этом году на территории гослесфонда обновили и установили 355 информационных стендов, оборудовали 192 шлагбаума. Продолжается благоустройство зон отдыха граждан в лесах, практически завершены мероприятия по эксплуатации и содержанию лесных дорог для транспортной доступности лесов в целях проведения работ по их защите, охране и воспроизводству. 

 

Фото:  Минприроды Самарской области

Теги: Экология

Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар.
28 августа 2025, 16:25
С 29 августа по 3 сентября местами в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар. Экология
713
Будьте внимательны и осторожны!
26 августа 2025, 16:58
Днем 27 августа местами в регионе ожидается гроза со шквалистым ветром
Будьте внимательны и осторожны! Экология
920
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
25 августа 2025, 17:58
Ночью и утром 26 августа местами в Самарской области ожидается туман
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Экология
752
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
123
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
200
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
244
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября 2025  10:26
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
246
Фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» откроют в Самаре
3 сентября 2025  10:07
Фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» откроют в Самаре сегодня
228
