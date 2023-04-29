Самарские госавтоинспекторы провели акцию «Трезвое решение».

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Цель данной акции-привлечь внимание населения к проблеме управления транспортным средством в состоянии опьянения.

В майские праздники Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие, направленное на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения «Трезвое решение!»

Инспекторы полка ДПС совместно с сотрудниками отделения пропаганды БДД проводят профилактические беседы с водителями, по окончании которой вручают им необычный подарок – бутилированную воду и специальный подстаканник с надписью-напоминанием: «Просим не садиться пьяными за руль!»

Водители, участвующие в акции, поблагодарили госавтоинспекторов, обратили внимание на необходимость проведения подобных мероприятий на постоянной основе, а также заверили, что неукоснительно соблюдают правила дорожного движения и обязуются соблюдать их в дальнейшем.

Госавтоинспекция обращает ваше внимание, что активная помощь граждан и их бдительность позволит сохранить жизни и здоровье людей, в том числе близких.

Если вы стали свидетелем, как пьяный человек садится за руль или уже осуществляет движение в нетрезвом виде, позвоните по номеру телефона 102, либо в дежурную часть ГУ МВД России по Самарской области: 8 (846) 278-22-22, 8 (846) 278-23-22.

Возможно, ваш звонок спасет кому-то жизнь! Не будьте равнодушными.