Я нашел ошибку
Главные новости:
ЦСКА и «Лада», одержав победы над соперниками, пробились в финал.
Гандболистки «Лады» обыграла звенигородскую «Звезду» и вышли в финал Кубка России
Известность получил после ролей в сериалах "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики".
Актер и ведущий "Фазенды" Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет
Астрофизики продолжают разбираться в причинах аномальной магнитной бури
Астрофизики продолжают разбираться в причинах аномальной магнитной бури
Стало известно, кто исполняет обязанности министра строительства Самарской области
Стало известно, кто исполняет обязанности министра строительства Самарской области
Дачников предупредили о штрафе за отказ поддерживать порядок на участке
Дачников предупредили о штрафе за отказ поддерживать порядок на участке
В Октябрьске водитель сбил мальчика на пешеходном переходе
В Октябрьске водитель сбил мальчика на пешеходном переходе
В Самарской области в территориальных ОВД подвели итоги конкурса «Полицейский Дядя Степа»
В Самарской области в территориальных ОВД подвели итоги конкурса «Полицейский Дядя Степа»
В Самаре пройдут мероприятия, посвященные Дню весны и труда 
В Самаре пройдут мероприятия, посвященные Дню весны и труда 
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.51
-1.05
EUR 88.37
-1.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдут Кубок России и Всероссийские соревнования «Юность России» по тхэквондо ГТФ
Дмитрий Азаров встретился с российским писателем Юрием Поляковым
Главная бизнес-площадка губернии: региональный центр «Мой бизнес» отмечает свое двухлетие
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские госавтоинспекторы провели акцию «Трезвое решение».

29 апреля 2023 11:22
210
Самарские госавтоинспекторы провели акцию «Трезвое решение».

Цель данной акции-привлечь внимание населения к проблеме управления транспортным средством в состоянии опьянения.

В майские праздники Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие, направленное на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения «Трезвое решение!»

Инспекторы полка ДПС совместно с сотрудниками отделения пропаганды БДД проводят профилактические  беседы с водителями, по окончании которой вручают им необычный подарок –  бутилированную воду и специальный подстаканник с надписью-напоминанием: «Просим не садиться пьяными за руль!»

Водители, участвующие в акции, поблагодарили госавтоинспекторов, обратили внимание на необходимость проведения подобных мероприятий на постоянной основе, а также заверили, что  неукоснительно соблюдают правила дорожного движения и обязуются соблюдать их в дальнейшем.

Госавтоинспекция обращает ваше внимание, что активная помощь граждан и их бдительность позволит сохранить жизни и здоровье людей, в том числе близких.

Если вы стали свидетелем, как пьяный человек садится за руль или уже осуществляет движение в нетрезвом виде, позвоните по номеру телефона 102, либо в дежурную часть ГУ МВД России по Самарской области: 8 (846) 278-22-22, 8 (846) 278-23-22.

Возможно, ваш звонок спасет кому-то жизнь! Не будьте равнодушными.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области водитель во время погони сознательно протаранил патрульный автомобиль.
28 апреля 2023, 10:13
В Самарской области водитель во время погони сознательно протаранил патрульный автомобиль.
Дорожные инспекторы на патрульном автомобиле, включив специальные проблесковые маячки, попытались остановить правонарушителя. Происшествия
306
Безопасность самых юных пешеходов региона на контроле ГИБДД
26 апреля 2023, 10:14
Безопасность самых юных пешеходов региона на контроле ГИБДД
Школьникам и воспитанникам детских садов напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения и безопасности на дороге. Общество
426
С начала года на дорогах Самарской области сотрудниками Госавтоинспекции выявлено пьяных 2065 водителей
25 апреля 2023, 13:06
С начала года на дорогах Самарской области сотрудниками Госавтоинспекции выявлено пьяных 2065 водителей
Региональная Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения РФ. Происшествия
589
В центре внимания
В связи с мероприятиями в честь Дня Победы в Самаре временно ограничат движение транспорта
29 апреля 2023  10:41
В связи с мероприятиями в честь Дня Победы в Самаре временно ограничат движение транспорта
190
В Самаре временно ограничат движение по улице Новожелябовской
29 апреля 2023  10:17
В Самаре временно ограничат движение по улице Новожелябовской
179
В Самаре прошел форум председателей первичных профсоюзных организаций Самарской области.
28 апреля 2023  19:14
Профсоюзы Самарской области поддержали выдвижение Дмитрия Азарова на выборы губернатора
681
Товары для рыбалки, трансформаторы и фитнес-десерты: в Самарской области определили «Экспортеров года»
28 апреля 2023  12:30
Товары для рыбалки, трансформаторы и фитнес-десерты: в Самарской области определили «Экспортеров года»
695
Режим работы Сбера 1 мая и 6–9 мая
28 апреля 2023  11:17
Режим работы Сбера 1 мая и 6–9 мая
390
Весь список