Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2021 году Самарский университет впервые презентовал КбшЖД свои возможности  в сфере технологии искусственного интеллекта.
Самарский университет разработает проекты искусственного интеллекта для нужд КбшЖД 
Благодаря нацпроекту жители нового микрорайона обеспечены центральным водоснабжением.
В Нефтегорске введен в эксплуатацию новый водовод
Девочка в наушниках и капюшоне переходила железную дорогу по наземному пешеходному переходу, не убедившись в отсутствии движущегося поезда.
Бдительный прохожий в Сызрани успел выхватить из-под проходящего поезда за капюшон 14-летнюю девочку
В нем приняли участие более 100 школьников и студентов. 
В Самаре наградят победителей конкурса изобразительного искусства «Самарский модерн»
Основной массив сообщений в первый месяц 2022 года связан с расчисткой от снега улично-дорожной сети, внутриквартальных и дворовых территорий
Муниципальным центром управления Самары принято более 5000 обращений в январе
На патрульном автомобиле он доставил мужчину в лечебное учреждение и передал медицинским работникам.
В Тольятти инспектор ДПС помог водителю, которому стало плохо за рулем
Проходят торжества в память о подвиге героев Сталинграда.
Самарская область вместе со всей страной отмечает День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Для тушения пожара привлечены 91 человек и 26 единиц техники.
При пожаре в квартире дома на улице Балаковской в Самаре погибли два человека  
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.48
-0.65
EUR 86.28
-0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область вместе со всей страной отмечает День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

2 февраля 2022 15:33
116
Проходят торжества в память о подвиге героев Сталинграда.

Сегодня, 2 февраля 2022 года, Самарская область вместе со всей страной отмечает День воинской славы России — День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

Программа торжественных мероприятий началась с церемонии возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы областного центра. В ней приняли участие представители региональных органов государственной власти, муниципальных органов, депутатского корпуса, военного управления, воинских частей, ветеранских, общественных организаций города Самары и Самарской области, военно-патриотических объединений. 

По сложившейся традиции, церемония прошла в присутствии Почетного караула из числа активных участников патриотических объединений и парадного строя военнослужащих 2-ой гвардейской общевойсковой армии. 

От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова цветы к вечному огню возложил первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко, представители государственных и муниципальных органов власти, депутатского корпуса, командования 2-ой гвардейской общевойсковой армии, общественных организаций, 

Была объявлена Минута молчания. Участники церемонии отдали дань памяти героям, сражавшимся за свободу нашей Родины в Великой Отечественной войне. Завершилось памятное мероприятие десятикратным ружейным залпом и прохождением по площади Славы взвода Почётного караула и военного оркестра. Торжественные мероприятия, посвящённые памятной дате — Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве прошли также в других городах и муниципальных образованиях Самарской области. 

Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) -  грандиозное сражение, которое развернулось на территории в 100 тысяч квадратных километров и длилось 200 дней и ночей, в нем приняли участие более двух миллионов человек. Это сражение осталось в истории человечества как одно из самых значительных и масштабных. 

Овладение Сталинградом было важной задачей для политического и военного руководства Третьего рейха по нескольким причинам. Сталинград — крупный промышленный город на берегу Волги, стратегически важной артерии, соединявшей центр Советского Союза с южными областями СССР, в том числе Кавказом и Закавказьем, захват Сталинграда позволил бы Германии перерезать жизненно важные для СССР водные и наземные транспортные коммуникации, надёжно прикрыть левый фланг наступающих на Кавказ сил и создать серьёзные затруднения со снабжением противостоявших им частей Красной Армии. Кроме того, захват города, носившего имя Сталина, стал бы идеологической и политической победой Германии. Сталинградская битва началась в крайне тяжёлых для Красной Армии условиях, советским войскам приходилось с ходу занимать позиции на местности, где отсутствовали заранее подготовленные оборонительные рубежи. Большинство соединений Сталинградского фронта представляли собой новые формирования, не имевшие боевого опыта. Ощущался острый недостаток в истребительной авиации, противотанковой и зенитной артиллерии, не хватало боеприпасов и автотранспорта. 

Но благодаря беспримерному героизму советских войск врага удалось остановить. Сражение развернулось в самом городе, разрушенном вражеской авиацией.   62-я армия оборудовала оборонительные позиции с огневыми точками в зданиях, на заводах, на чердаках и в подвалах. Снайперы и штурмовые группы задерживали противника. Немецкие войска, продвигаясь вглубь Сталинграда, несли тяжёлые потери. Советские подкрепления переправлялись через Волгу с восточного берега под постоянными бомбардировками и артиллерийскими обстрелами. Борьба за плацдармы у Волги, на Мамаевом кургане и на заводах в северной части города, продолжалась более двух месяцев. Сражения за завод «Красный Октябрь», Тракторный завод и артиллерийский завод «Баррикады» стали известны всему миру. Борьба шла за каждую улицу, каждый завод, каждый дом, подвал или лестничный проход, зачастую при помощи штыка, ножа, других колющих, режущих предметов, врукопашную. Даже отдельные здания попали на боевые карты и получили названия: Дом Павлова, Мельница, Универмаг, Дом Заболотного, Молочный Дом, Дом Специалистов, гвоздильный завод и др. По несколько раз переходили из рук в руки Мамаев курган, железнодорожный вокзал. Героическим сопротивлением Красной Армии удалось заставить противника увязнуть в оборонительных боях на подступах и в самом Сталинграде. 19 ноября 1942 года началась наступательная фаза Сталинградской битвы — наступление Красной Армии в рамках операции «Уран». 23 ноября в районе города Калач замкнулось кольцо окружения вокруг 6-й армии вермахта. Предпринятая врагом попытка прорыва блокады окружённых войск окончилась неудачей. 10 января началось наступление советских войск, в ходе которого основной удар наносился в полосе 65-й армии генерала П.И. Батова. 22—26 января 6-й армия была расчленена на две группировки, к 31 января была ликвидирована южная группировка (пленено командование и штаб 6-й армии, во главе с произведённым накануне в генерал-фельдмаршалы Ф. Паулюсом). 2 февраля капитулировала северная группировка окружённых, под командованием генерал-полковника К. Штрекера. В ходе операции «Кольцо» советскими войсками в плен взято свыше 91 тыс. солдат и офицеров вермахта, в том числе более 2500 офицеров и 24 генерала 6-й армии. 

Победа советских войск в Сталинградской битве стала крупнейшим событием в ходе Второй мировой войны. Великая битва, закончившаяся окружением, разгромом и пленением отборной группировки вермахта, внесла огромный вклад в достижение коренного перелома в ход Великой Отечественной войны и оказала большое влияние на дальнейший ход Второй мировой войны. Конечно, от разгрома немецких оккупантов и их союзников под Сталинградом до окончательной победы над гитлеровцами было ещё далеко, но именно Сталинградская битва дала понять всему миру, что окончательный разгром нацистской Германии и её союзников неизбежен. И в наши дни Сталинград считается символом мужества, стойкости и воинской доблести для всего мира. 

В этом году отмечается 79-я годовщина Сталинградской битвы. В этот день в Российской Федерации, в Вооружённых Силах России, в образовательных учреждениях проводятся торжественные и памятные мероприятия по увековечению памяти советских воинов, церемонии возложения венков к захоронениям и мемориалам павшим воинам, в учебных заведениях проводятся уроки мужества. 

 

Фото:  правительство СО

 

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре состоялось заседание комиссии Государственного совета по направлению «Культура», которую возглавляет  Дмитрий Азаров. 
14 июня 2021, 20:04
В Самаре объявлен старт конкурса президентского фонда культурных инициатив, который поможет поддержать многие региональные практики
В Самаре состоялось заседание комиссии Государственного совета по направлению «Культура», которую возглавляет  Дмитрий Азаров.  Общество
2214
Горожане выражают скорбь в связи с произошедшей трагедией.
11 мая 2021, 23:21
Самарцы организовали стихийный мемориал погибшим  в Казани: зажгли свечи и возложили цветы  на фонтанах ул. Осипенко
Горожане выражают скорбь в связи с произошедшей трагедией. Общество
1256
В результате архивных поисков на сегодняшний день удалось установить 179 генералов, служивших на самарской земле.
09 мая 2021, 14:16
В Самаре состоялось торжественное открытие мемориала «Генералы земли Самарской»
В результате архивных поисков на сегодняшний день удалось установить 179 генералов, служивших на самарской земле. Общество
1484
В центре внимания
Проходят торжества в память о подвиге героев Сталинграда.
2 февраля 2022  15:33
Самарская область вместе со всей страной отмечает День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
108
3 февраля и ночью 4 февраля в Самарской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя
2 февраля 2022  13:23
3 февраля и ночью 4 февраля в Самарской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя
178
Близка очередная отметка: еще 2 922 жителей Самарской области заболели коронавирусом
2 февраля 2022  12:59
Близка очередная отметка: еще 2 922 жителей Самарской области заболели коронавирусом
320
Со 2 февраля все учреждения дополнительного образования Самарской области перейдут на дистанционное обучение
2 февраля 2022  12:55
Со 2 февраля все учреждения дополнительного образования Самарской области переходят на дистанционное обучение
362
Самарские полицейские задержали подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров
2 февраля 2022  09:33
В Самаре задержали подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров
505
Весь список