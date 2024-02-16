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Самарская область в лидерах по результатам федеральных оперативно-штабных учений среди диспетчерских служб лесного хозяйства

16 февраля 2024 15:15
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От оперативности и достоверности сбора и передачи данных о лесопожарной обстановке зависит эффективность борьбы с лесными пожарами.

С 8 по 15 февраля 2024 года Федеральной диспетчерской службой лесного хозяйства проведены оперативно-штабные учения со специалистами региональных диспетчерских служб лесного хозяйства Центрального и Приволжского федерального округа. По итогам учений лучшие результаты показала Самарская область совместно с национальным парком «Бузулукский бор».

«Информация об условном пожаре от ФДС поступила нам на электронную почту утром.  В информационной системе дистанционного мониторинга Рослесхоза обнаружилась термоточка К-55. Пожар площадью 15 гектар на территории нацпарка «Бузулукский бор». Пожар средний, но в условиях было уточнение о сильном ветре 10 м/с. Из-за быстрого распространения огня была угроза гослесфонду, прилегающему к нацпарку. Были задействованы дополнительные силы от ГБУ СО «Самаралес».  Вместе с командой нацпарка мы в сжатые сроки отработали весь алгоритм, как при настоящем пожаре», - комментирует начальник региональной диспетчерской службы «Самаралеса» Елена Авсиевич.

Ежегодная тренировка – один из ключевых этапов подготовки к пожароопасному сезону. Спектр условных задач широкий. Учения включают в себя отработку действий при получении вводной информации от Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства об условных лесных пожарах, угрозах перехода огня в лес с сопредельных земель сельхозназначения, запаса, населенных пунктов, об угрозах перехода огня с лесных территорий на населенные пункты. Кроме того, отрабатывается
оперативность реагирования на термоточки, зарегистрированные информационной системой дистанционного мониторинга Рослесхоза, своевременность введения в регионе и муниципальных образованиях режима ЧС, противопожарных режимов, алгоритм действий органов государственной власти на разных уровнях.
От оперативности и достоверности сбора и передачи данных о лесопожарной обстановке зависит эффективность борьбы с лесными пожарами.

Напомним, что региональная диспетчерская служба «Самаралеса» расположена в поселке Волжский и ведет круглосуточную работу. Именно здесь ведется сбор и учет информации о лесопожарной обстановке в лесах губернии, координируются действия пожарных формирований. Мониторинг ведется с использованием единой системы, состоящей из 41 управляемой видеокамеры с лицензионной программой «Лесохранитель». В 2024 году будут установлены еще 4 новых камеры.

Отметим, что в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», реализуемого по решению Владимира Путина, за 5 лет Самарская область приобрела 109 единиц техники и 1109 единиц оборудования для предотвращения и тушения лесных пожаров. В это число входят грузовые и легковые автомобили повышенной проходимости, гусеничные и колесные тракторы, пожарные автоцистерны, мульчеры, катер с противопожарным оборудованием, полуприцеп с тягачом и необходимое оборудование, применяемое в тушении лесных пожаров.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара Экология

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