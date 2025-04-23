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26 апреля Самарская область присоединится к Всероссийскому субботнику. Он завершит апрельский месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика муниципальных округов Самарской области. С начала апреля в регионе прошло почти 100 субботников, в которых приняли участие 420 тыс. человек.

Принять участие во Всероссийском субботнике смогут все желающие. В этот день запланирована традиционная уборка дворов и общественных пространств, высадка цветов и деревьев, приведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраска лавочек, цоколей, ограждений, уборка в подъездах.В акции, как ожидается, примут участие трудовые коллективы, общественники, владельцы и арендаторы помещений.

Особое внимание уделят общественным пространствам, благоустроенным в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, 21 апреля стартовало Всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства. В ходе голосования россияне выбирают объекты, которые хотят видеть в своём городе или населенном пункте. Территории, набравшие наибольшее количество голосов местных жителей, благоустраиваются по программе нацпроекта в первую очередь. Именно жители определяют парк это, центральная площадь, набережная или дворовое пространство. Принять участие в голосовании и отдать голос за выбранный объект может любой житель страны старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.«В регионе сотни и тысячи любимых жителями мест, которые должны преображаться. Форма должна быть современной: это касается воркаутов, детских площадок, лавочек в достаточном количестве. И речь не только о Самаре - должны развиваться все населенные пункты во всех муниципальных образованиях. Приоритет здесь один - повышение качества жизни людей. Какие объекты жители поддержат, те и будем благоустраивать», - подчеркнул необходимость участия населения в благоустройстве региона губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Основные площадки, на которых пройдет Всероссийский субботник:

Самара – городской парк культуры и отдыха «Молодежный»

Тольятти – эко-парк Шлюзовой

Сызрань – общественное пространство у Комсомольской стелы

Жигулевск - парк 40-летия ВЛКСМ

Кинель – ул. Крымская, 22А, Детский парк

Новокуйбышевск - сквер памяти Ветеранов ВОв в п. Маяк

Октябрьск - Александровская Аллея, ул.3-го Октября

Отрадный - сквер Победы

Похвистнево - парк Ветра

Чапаевск - парк им. В.И. Чапаева

"Все муниципалитеты обеспечены необходимым инвентарем и техникой, - отметил врио первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Эдуард Гафиятуллин. - Просим всех жителей области активно включиться в эту важную работу по наведению порядка".

Фото: департамент информационной политики СО