Самарская область присоединилась к акции «Большой этнографический диктант»

Главные новости:
Одним из ключевых моментов нынешних чтений стало выступление Андрея Растегаева — ветерана СВО, кавалера ордена Мужества, члена Ассоциации ветеранов СВО, участника второго потока программы «Школа Героев».
В Самаре состоялась II Международная конференция «Колпаковские чтения»
Форум - одно из главных событий в спортивной отрасли, в ходе которого обсуждаются ключевые темы в области физкультуры, профессионального и массового спорта.
На форуме «Россия – спортивная держава» Вячеслав Федорищев подписал соглашения о популяризации различных видов спорта
На «Солидарность Самара Арене» состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвящённой форуму «Россия — спортивная держава».
Почтовая марка «Россия – спортивная держава» поступила в обращение  
Также победители забега получили слот на участие в соревнованиях по лыжным гонкам от олимпийского чемпиона Александра Легкова.
Победители и призеры массового забега «Чистый спорт» на дистанции 5 км
В церемонии приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и министр спорта Лидия Рогожинская.
На стенде Самарской области состоялось подписание соглашений о сотрудничестве в сфере развития и популяризации физкультуры и спорта
6 ноября в регионе местами небольшой дождь, до +8°С
6 ноября в регионе местами небольшой дождь, до +8°С
В финальном этапе турнира приняли участие более 700 атлетов из 25 регионов России, в том числе из Самарской области.
Самарская область — в числе лучших на соревнованиях «FONBET Стальная воля»
Об этом рассказала заместитель председателя Правительства-министр финансов Самарской области Ольга Собещанская в ходе пресс-конференции по вопросам финансового обеспечения региона. 
Самарская область погасила 1 миллиард рублей по облигациям и снизила стоимость обслуживания долга до минимума
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Самарская область присоединилась к акции «Большой этнографический диктант»

5 ноября 2025 14:11
154
На площадках Дома дружбы народов в Самаре и Тольятти свои знания о культуре и традициях народов России проверили более 100 человек.

В Самарской области стартовала X юбилейная Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Уже в первый день на площадках Дома дружбы народов в Самаре и Тольятти свои знания о культуре и традициях народов России проверили более 100 человек. Среди них — активисты национально-культурных центров, общественники, студенты и волонтеры Международного форума «Россия — спортивная держава».

В 2025 году акция приобрела особый статус: по инициативе Президента России Владимира Путина она вошла в официальную программу фестиваля «Народы России и СНГ», что подчеркивает ее значимость для укрепления межнационального диалога.

Участникам диктанта необходимо за 45 минут ответить на 30 вопросов, затрагивающих широкий спектр тем: от многовековых обычаев и традиций разных народов до их уникального взгляда на природу и государственную национальную политику. Особенностью этого года стало то, что часть заданий была составлена по предложениям участников специальной военной операции и ветеранов СВО, что добавило диктанту особой, личной связи с защитниками Отечества.

Жители Самарской области традиционно проявляют высокий интерес к акции. По данным за 2024 год, свой уровень этнографической грамотности в регионе проверили более 136 тысяч человек.

«Эта акция — не просто тест на знания. Она выполняет важнейшую просветительскую миссию, — отметил директор самарского Дома дружбы народов Игорь Буров. — Участие в диктанте не только позволяет оценить свою эрудицию в области истории и культуры народов России, но и мотивирует людей, особенно молодежь, к дальнейшему самообразованию. Мы рады, что с каждым годом интерес к проекту только растет».
Этнодиктант традиционно проходит в двух форматах. Очно - на подготовленных площадках, например, 6 ноября в 12:00 все желающие смогут написать диктант в Самарской областной универсальной научной библиотеке (г. Самара, пр. Ленина, 14А). И онлайн на официальном сайте акции национальнаяполитика.рф до 8 ноября 2025 года. Стать участником этнодиктанта может каждый!

 

 

Фото:  Самарский Дом дружбы народов.

Теги: Самара Тольятти

C 7 по 16 ноября ансамбль выступит в городах Поволжья – Казани, Ульяновске, Саранске, Пензе, Сызрани, Тольятти, Самаре.
04 ноября 2025, 22:26
В Самаре выступит Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка»
C 7 по 16 ноября ансамбль выступит в городах Поволжья – Казани, Ульяновске, Саранске, Пензе, Сызрани, Тольятти, Самаре. Культура
650
С 1 ноября 2025 года международный аэропорт «Курумоч» будет связан с Самарой и Тольятти регулярным автобусным сообщением.
31 октября 2025, 17:46
Первый пассажирский автобус до аэропорта «Курумоч» стартует из Тольятти
С 1 ноября 2025 года международный аэропорт «Курумоч» будет связан с Самарой и Тольятти регулярным автобусным сообщением. Общество
924
Уже 5 ноября они приступят к выполнению своих функций на площадках Самары и Тольятти в полном составе.
31 октября 2025, 16:37
Волонтеры региона готовы к старту Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Уже 5 ноября они приступят к выполнению своих функций на площадках Самары и Тольятти в полном составе. Общество
650
Вячеслав Федорищев поприветствовал иностранных гостей форума и отметил, что Самара является одним из самых индустриальных регионов России, руководство страны приняло решение о проведении здесь международного спортивного форума.
5 ноября 2025  14:59
Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума «Россия – спортивная держава»
216
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
895
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
743
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
1588
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
895
