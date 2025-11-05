Самарская область присоединилась к акции «Большой этнографический диктант»

154

В Самарской области стартовала X юбилейная Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Уже в первый день на площадках Дома дружбы народов в Самаре и Тольятти свои знания о культуре и традициях народов России проверили более 100 человек. Среди них — активисты национально-культурных центров, общественники, студенты и волонтеры Международного форума «Россия — спортивная держава».

В 2025 году акция приобрела особый статус: по инициативе Президента России Владимира Путина она вошла в официальную программу фестиваля «Народы России и СНГ», что подчеркивает ее значимость для укрепления межнационального диалога.

Участникам диктанта необходимо за 45 минут ответить на 30 вопросов, затрагивающих широкий спектр тем: от многовековых обычаев и традиций разных народов до их уникального взгляда на природу и государственную национальную политику. Особенностью этого года стало то, что часть заданий была составлена по предложениям участников специальной военной операции и ветеранов СВО, что добавило диктанту особой, личной связи с защитниками Отечества.

Жители Самарской области традиционно проявляют высокий интерес к акции. По данным за 2024 год, свой уровень этнографической грамотности в регионе проверили более 136 тысяч человек.

«Эта акция — не просто тест на знания. Она выполняет важнейшую просветительскую миссию, — отметил директор самарского Дома дружбы народов Игорь Буров. — Участие в диктанте не только позволяет оценить свою эрудицию в области истории и культуры народов России, но и мотивирует людей, особенно молодежь, к дальнейшему самообразованию. Мы рады, что с каждым годом интерес к проекту только растет».

Этнодиктант традиционно проходит в двух форматах. Очно - на подготовленных площадках, например, 6 ноября в 12:00 все желающие смогут написать диктант в Самарской областной универсальной научной библиотеке (г. Самара, пр. Ленина, 14А). И онлайн на официальном сайте акции национальнаяполитика.рф до 8 ноября 2025 года. Стать участником этнодиктанта может каждый!

Фото: Самарский Дом дружбы народов.