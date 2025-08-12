Я нашел ошибку
Главные новости:
Базовый доход - регулярные выплаты гражданам со стороны государства вне зависимости от занятости, уровня дохода и социального положения.
В Госдуме предложили ввести базовый доход
Существует пять вариантов мер поддержки.
В Самарской области действуют меры поддержки, помогающие закрепить молодых специалистов на предприятиях
В связи с этим с 13 по 26 августа приостановят горячее водоснабжение в ряде жилых домов и организаций.
В Самаре отремонтируют теплосети от Центральной отопительной котельной
В Самарской области продолжается приемная кампания в профессиональные образовательные организации.
Участники СВО региона могут получить второе среднее профессиональное образование
Валовой сбор зерна превысил показатели прошлого года на аналогичную дату.
В губернии убрано 53% от общей площади посевов зерновых и зернобобовых культур
Цель диктанта — показать значимость сельского хозяйства, уверены в "Единой России".
Самарцы впервые напишут Агродиктант вместе со всей страной
По данному факту следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.
Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечен факт незаконного оборота наркотиков  в пассажирском поезде
Участниками стали 939 человек из 81 региона страны.
Самарская область отмечена на Всероссийском форуме «Цифровая эволюция» за вклад в повышение цифровой грамотности 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.67
-0.11
EUR 92.95
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область отмечена на Всероссийском форуме «Цифровая эволюция» за вклад в повышение цифровой грамотности 

12 августа 2025 17:20
149
Участниками стали 939 человек из 81 региона страны.

В Калуге завершился VI Всероссийский форум «Цифровая эволюция». Основной темой дискуссий стало развитие государственных цифровых платформ под девизом «Государство для людей. Эволюция типовых облачных решений и цифровых сервисов». Делегация из Самарской области приняла участие в форуме. 

Участниками стали 939 человек из 81 региона страны. Среди делегатов 818 человек – экспертное сообщество, представители органов федеральной, региональной и муниципальной власти, а также подведомственных учреждений, некоммерческих, научных, образовательных и общественных организаций, бизнес-сообществ. 

«В центре внимания нашего форума по-прежнему будут сервисы по таким важнейшим направлениям, как социальная поддержка, социальное обслуживание, экология, транспорт, ЖКХ, строительство, торговля и многие другие направления работы органов власти. Впервые мы вносим на рассмотрение для участников форума внедрение цифровой платформы, обеспечение работы Фонда «Защитники Отечества» и самый важный вопрос – переход на проактивное назначение мер поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей», - отметил Максут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. 

В течение двух дней делегаты обсуждали доступность сервисов в разных сферах жизни, делились практиками и решениями в области предоставления цифровых услуг. Были проведены три пленарных заседания: «Цифровая трансформация услуг и отраслей», «Цифровая трансформация Фонда «Защитники Отечества»: от теории к практике» и «Инклюзивные технологии для ликвидации цифрового неравенства людей с ограниченными возможностями здоровья». Спикеры обсудили вопросы повышения доступности электронных госуслуг, внедрения инновационных технологий и инструментов повышения уровня удовлетворенности людей качеством предоставляемых сервисов, меры поддержки, которые созданы для участников СВО и их семей и базовые принципы, и примеры универсального дизайна, проблематику доступности государственных сайтов и необходимые правовые, организационные и технические решения. 

В рамках форума были подведены итоги всероссийских образовательных проектов «Урок цифры», «Цифровой ликбез» и «День цифры» за 2024–2025 учебный год. Самарская область стала одним из 48 награжденных  регионов за вклад в повышение цифровой грамотности.

«Поддержка престижа ИТ-специальностей, воспитание в талантливой молодежи интереса к передовым технологиям, создание среды, в которой специалистам будет комфортно жить и творить - именно так видят лидеры нашей страны задачу ускорения цифровизации государства и это именно тот принцип, которым мы руководствуемся в нашей работе, - рассказал заместитель министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин, возглавлявший делегацию от Самарской области, которому были вручены награды для руководителя региона и министра. – Для меня и каждого из моих коллег высокая честь, что престижный федеральный форум высоко оценил вклад Самарской области в дело развития благотворной среды для создания цифровых технологий, профориентации и цифрового развития школьников».

 

 

Фото: оргкомитет Всероссийского форума «Цифровая эволюция»

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Существует пять вариантов мер поддержки.
12 августа 2025, 19:20
В Самарской области действуют меры поддержки, помогающие закрепить молодых специалистов на предприятиях
Существует пять вариантов мер поддержки. Общество
83
В связи с этим с 13 по 26 августа приостановят горячее водоснабжение в ряде жилых домов и организаций.
12 августа 2025, 18:42
В Самаре отремонтируют теплосети от Центральной отопительной котельной
В связи с этим с 13 по 26 августа приостановят горячее водоснабжение в ряде жилых домов и организаций. ЖКХ
86
В Самарской области продолжается приемная кампания в профессиональные образовательные организации.
12 августа 2025, 18:19
Участники СВО региона могут получить второе среднее профессиональное образование
В Самарской области продолжается приемная кампания в профессиональные образовательные организации. Политика
117
В центре внимания
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
305
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
153
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
12 августа 2025  11:07
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
290
12 августа 2025  10:56
В Самарской области во второй раз прошел слёт многодетных семей
150
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
12 августа 2025  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
254
Весь список